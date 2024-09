Từ bỏ lối sống 'sang chảnh'...

Theo Tạp chí Kinh tế Việt Nam đưa tin, người Việt đang ngày càng thận trọng hơn với tình hình tài chính cá nhân. Cụ thể, 50% người ưu tiên hàng đầu cho tiết kiệm và 48% muốn đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình trước tình huống khẩn cấp, tăng lần lượt 10% và 15% so với năm trước. Vì những lý do này, số người mở tài khoản tiết kiệm đã tăng vọt gần gấp đôi, lên 62% vào năm 2023. Năm 2024, người dùng vẫn sẽ duy trì thái độ tài chính thận trọng với 54% lựa chọn tiết kiệm nhiều hơn nữa. Tâm lý và hành vi này đã thúc đẩy các xu hướng tài chính thông minh mới bắt đầu nở rộ.