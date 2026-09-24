Từ ca u màng não, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu chóng mặt kèm yếu tay

Bà đã được người nhà đưa tới Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thăm khám. Tại phòng khám Ngoại thần kinh, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, qua đó nhận thấy tình trạng chóng mặt kéo dài đi kèm tê yếu tay chân một bên là dấu hiệu cần được khảo sát chuyên sâu về thần kinh.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận khối u màng não vùng đỉnh trái, nằm liên quan vùng vận động và gây chèn ép nhu mô não lân cận. Đây được xác định là nguyên nhân phù hợp với tình trạng yếu bàn tay phải ngày càng tăng của người bệnh.

Sau khi đánh giá vị trí, kích thước và tương quan của khối u với các cấu trúc lân cận, ê kíp quyết định phẫu thuật. Qua đường mở sọ vùng thái dương - đỉnh trái, dưới hỗ trợ kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiếp cận khối u, tiến hành bóc tách cẩn thận khỏi nhu mô não và các cấu trúc thần kinh lân cận.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Khối u đã được lấy trọn đại thể, đồng thời ê kíp kiểm soát chảy máu và chú trọng bảo vệ vùng vận động trong suốt quá trình phẫu thuật. Nắp sọ sau đó được tái tạo, cố định; bệnh phẩm được gửi giải phẫu bệnh để xác định bản chất mô học.

Sau khoảng 2 giờ, cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Ngoại Thần kinh. Hiện sức khỏe ổn định, tình trạng chóng mặt giảm và chức năng vận động bàn tay phải đang cải thiện. Người bệnh dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Không chủ quan với chóng mặt kéo dài

Ngày 24.9, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ cho biết, chóng mặt là triệu chứng thường gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, đặc biệt khi đi kèm tê, yếu một bên cơ thể hoặc các dấu hiệu thần kinh bất thường, cần lưu ý khả năng liên quan đến tổn thương thần kinh.

“Điều đáng lưu ý là người bệnh có thể điều trị triệu chứng trong thời gian dài trong khi nguyên nhân thực sự chưa được phát hiện. Với trường hợp này, nếu khối u tiếp tục phát triển, mức độ chèn ép các cấu trúc thần kinh có thể tăng lên, khiến tình trạng tê, yếu vận động tiến triển nặng hơn hoặc các rối loạn thần kinh khác. Khi đó, việc điều trị cũng có thể trở nên phức tạp hơn”, bác sĩ Vũ cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo, người có biểu hiện chóng mặt hoặc đau đầu kéo dài, đặc biệt khi kèm tê, yếu một bên cơ thể, co giật, rối loạn vận động, thị giác hoặc ý thức, cần thăm khám sớm để xác định nguyên nhân, thay vì tự dùng thuốc hoặc kéo dài việc điều trị triệu chứng.