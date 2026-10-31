Từ cân bằng dinh dưỡng đến lối sống khỏe mạnh tích cực

Với trọng tâm là cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên biết lựa chọn thực phẩm để cân bằng dinh dưỡng cùng những trải nghiệm tương tác hấp dẫn tại ngày hội, chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thói quen sống khỏe và lành mạnh trong cộng đồng sinh viên.

Hành trình 3 năm lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên

Bước vào giảng đường đại học, mỗi người sẽ bước sang cột mốc bắt đầu cuộc sống tự lập, tự chủ từ học tập, sinh hoạt đến việc lựa chọn những thói quen hàng ngày. Lịch học dày đặc, áp lực thi cử cùng nhiều hoạt động khác mỗi ngày khiến việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, thói quen vận động và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường chưa được các bạn sinh viên quan tâm đúng mức. Với mục tiêu giúp sinh viên nắm vững kiến thức về dinh dưỡng để có nền tảng sức khỏe thể lực và tinh thần tốt, từ đó hình thành lối sống tích cực, chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng nhãn hàng Acecook Việt Nam ra đời và đã gặp gỡ sinh viên 10 trường đại học qua 3 mùa tổ chức.

Hành trình đã từng bước khẳng định sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên. Mỗi điểm dừng không chỉ là một ngày hội trải nghiệm mà còn là dịp để các bạn nhìn lại thói quen sống của mình, hiểu hơn về nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể và nhận ra một lối sống khỏe mạnh có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất.

Sinh viên háo hức trải nghiệm hoạt động

Điểm khác biệt "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" nằm ở cách tiếp cận gần gũi, gắn với thực tiễn. Thay vì chỉ truyền tải kiến thức qua những thông tin lý thuyết, chương trình tạo cơ hội để các bạn trực tiếp tham gia trò chơi, hoạt động tương tác và giao lưu với chuyên gia. Những kiến thức tưởng chừng khô khan được chuyển hóa thành trải nghiệm sinh động giúp sinh viên dễ tiếp nhận, ghi nhớ và có thêm động lực áp dụng vào sinh hoạt hằng ngày.

Từ những bữa ăn được cân nhắc đầy đủ hơn về dinh dưỡng, chủ động vận động mỗi ngày đến ý thức hạn chế lãng phí và quan tâm đến môi trường, chương trình hướng đến mục tiêu biến kiến thức thành hành động.

Cùng Sinh viên sống xanh sống khỏe 2026 mở rộng và vươn xa

Từ những kết quả tích cực qua các mùa tổ chức, "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng mở rộng độ phủ, nâng cao chất lượng nội dung và đa dạng hóa trải nghiệm dành cho sinh viên. Năm nay chương trình sẽ mở rộng ra khu vực phía Bắc, gặp gỡ sinh viên các trường đại học tại Hải Phòng và Hà Nội.

Trong mùa mới, dinh dưỡng tiếp tục là nội dung trọng tâm, với thông điệp về sự cân bằng trong bữa ăn và cách lựa chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu cơ thể. Nổi bật là công thức dinh dưỡng 4-5-1 giúp sinh viên tiếp cận nguyên tắc cân bằng dinh dưỡng theo cách dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng trong cuộc sống thường ngày. Qua đó, các bạn được khuyến khích quan tâm hơn đến thành phần bữa ăn, sự đa dạng thực phẩm và việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, thay vì chỉ chú trọng sự tiện lợi hay sở thích nhất thời.

Sinh viên giao lưu đặt câu hỏi cho chuyên gia

Chương trình hướng đến việc giúp các bạn hiểu rằng dinh dưỡng cân bằng hoàn toàn có thể thực hiện theo cách nhanh gọn, phù hợp với nhịp sống năng động của sinh viên. Bên cạnh dinh dưỡng, các nội dung về vận động và bảo vệ môi trường tiếp tục góp phần hoàn thiện bức tranh sống xanh, sống khỏe. Sinh viên được khuyến khích xây dựng thói quen vận động thường xuyên, quan tâm đến không gian sống, hạn chế lãng phí và thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Thông qua cách học mà chơi, chơi mà học, chương trình kỳ vọng giúp thông điệp về dinh dưỡng và sức khỏe trở nên gần gũi hơn, không còn là những khái niệm xa vời mà trở thành lựa chọn thiết thực trong cuộc sống mỗi ngày.

Nhiều hoạt động và quà tặng hấp dẫn

Với Báo Thanh Niên, chương trình là một phần trong nỗ lực thực hiện vai trò truyền thông vì cộng đồng, đưa những vấn đề thiết thực của giới trẻ đến gần hơn với đời sống học đường. Với sự đồng hành của mình, Acecook Việt đã góp phần lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng và lối sống tích cực, khuyến khích người trẻ quan tâm hơn đến sức khỏe trong nhịp sống hiện đại. Sự phối hợp giữa các bên cùng sự hưởng ứng của nhà trường và sinh viên là yếu tố quan trọng để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả trong những mùa tiếp theo.

Mục tiêu hướng đến không chỉ là ngày hội đông vui hay con số về lượt tham gia, mà còn là những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi. Khi sinh viên hiểu đúng, biết lựa chọn thực phẩm và duy trì được những thói quen tốt, giá trị của chương trình sẽ không dừng lại ở khuôn viên trường học mà còn lan tỏa đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

6 điểm hẹn "Cùng sinh viên Sống xanh sống khỏe 2026"

Mỗi mùa "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" khép lại cũng là lúc hành trình mới được mở ra. Từ những kiến thức được tiếp nhận, những thử thách đã chinh phục đến khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè, chương trình mong muốn để lại trong mỗi sinh viên không chỉ là kỷ niệm của một ngày hội mà còn là động lực để bắt đầu những thay đổi tích cực cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia chia sẻ dinh dưỡng

Sống xanh, sống khỏe không phải là mục tiêu quá xa vời. Đó có thể là một bữa ăn được cân bằng tốt hơn, một khoảng thời gian vận động, một lựa chọn thân thiện với môi trường hay đơn giản là sự chủ động lắng nghe và chăm sóc cơ thể mình. Những hành động nhỏ khi được duy trì mỗi ngày sẽ góp phần tạo nên lối sống tích cực, giúp người trẻ có thêm năng lượng để học tập, làm việc và theo đuổi những mục tiêu trong tương lai.

Hãy cùng chờ đón chuyến xe "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" tại trường mình để không bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị, những kiến thức hữu ích và những phần quà hấp dẫn.