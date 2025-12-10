Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Từ cậu bé hoạt động bí mật đến trung tướng - câu chuyện khiến ai cũng lặng người

Nữ Vương
10/12/2025 09:00 GMT+7

Có những con người đã lặng lẽ hiến dâng cả tuổi trẻ của mình để đất nước có được hòa bình hôm nay. Họ không chỉ đi qua chiến tranh bằng máu và nước mắt, mà còn bằng một niềm tin sắt đá vào độc lập, tự do và con đường mà Tổ quốc đã chọn.

Một trong những con người đặc biệt ấy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Châu Văn Mẫn - người chiến sĩ từ tuổi 16 đã bước chân vào con đường cách mạng, trải qua tù đày khốc liệt, đứng vững trước mọi tra tấn, rồi sau giải phóng tiếp tục cống hiến âm thầm trong lực lượng Công an nhân dân.

Chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa", do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện sẽ giao lưu trực tuyến đặc biệt với trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn, một nhân chứng sống của lịch sử và là biểu tượng của tinh thần kiên trung, bất khuất.

Sinh ra tại vùng đất Quảng Nam – nơi sản sinh biết bao người con trung dũng kiên cường – ông Châu Văn Mẫn đã sớm thấm nhuần tinh thần yêu nước. Mới 16 tuổi, ông trở thành cán bộ cơ sở trong vùng địch, xây dựng lực lượng bí mật, rồi thu thập tài liệu, thông tin báo ra ngoài. Ở cái tuổi người ta chỉ vừa kịp mơ về tương lai, ông đã phải đối diện với hiểm nguy, với những phút giây cận kề sinh tử. Cuộc đời ông là những bước chân băng rừng, vượt suối, luồn qua những trận càn, đối diện với những trận đánh mà bom đạn luôn có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào.

Ông bị địch bắt trong một chuyến công tác và trải qua những tháng ngày tù đày khốc liệt ở Buôn Ma Thuột rồi Côn Đảo. Nhưng chính trong những năm tháng ấy, ý chí của ông càng trở nên sắt đá hơn. Không gì có thể khuất phục một trái tim đặt trọn niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Sau ngày giải phóng, ông không chọn cuộc sống an nhàn. Ông tiếp tục lao mình vào một mặt trận mới – giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Từ vị trí Giám đốc Công an tỉnh cho đến khi được điều động lên Trung ương, giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân – Bộ Công an, rồi được phong quân hàm trung tướng, ông vẫn luôn âm thầm cống hiến, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Con đường gần cả đời người của ông là sự kết nối xuyên suốt: từ thời hoa lửa đến thời bình, từ chiến trường đến hậu chiến, từ gian khổ đến trách nhiệm.

Buổi giao lưu trực tuyến lần này không chỉ là dịp để thế hệ trẻ được gặp gỡ và trò chuyện cùng một vị tướng anh hùng, mà còn là cơ hội để mỗi người trong chúng ta được lắng nghe những bài học sống quý báu: về lòng yêu nước, về sự trung kiên, về bản lĩnh của người cộng sản, về giá trị của cống hiến thầm lặng và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong thời đại số, khi cuộc sống thay đổi từng ngày, những câu chuyện của ông sẽ như những "ngọn lửa" thắp sáng trong mỗi người trẻ tinh thần vươn lên, sống tử tế, sống có trách nhiệm, biết trân trọng hòa bình và biết cách đóng góp cho đất nước theo cách của mình.

Buổi giao lưu diễn ra lúc 14 giờ hôm nay tại thanhnien.vn, Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên và TikTok Thanh Niên. Đồng hành buổi giao lưu còn có hai bạn trẻ: Sẩm Pí Diệu, Tài năng trẻ TP.HCM năm 2024, Ủy viên Ban Chấp hành chi Đoàn 25A02, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM và Lương Bảo Trân, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Du lịch và Khách sạn Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Hãy cùng theo dõi buổi giao lưu để lắng nghe, để suy ngẫm, và để tìm thấy cho chính mình một phần cảm hứng từ những con người đã đi qua thời hoa lửa bằng tất cả sức mạnh của lòng yêu nước.

