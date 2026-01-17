Từ ‘cậu bé’ lận đận mãi mới trụ lại được CLB CAHN, đến người hùng của U.23 Việt Nam: Minh Phúc!

Người hâm mộ đã nhớ tới cái tên Phạm Minh Phúc

Phút 101 của hiệp phụ trong trận tứ kết VCK U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE, khi thể lực và tinh thần của các cầu thủ đã bị bào mòn sau hơn 100 phút thi đấu căng thẳng, Phạm Minh Phúc xuất hiện đúng lúc ở khu vực vòng cấm. Từ tình huống bóng bật ra, hậu vệ mang áo số 21 xử lý gọn gàng rồi tung cú sút chân phải quyết đoán. Bóng chạm chân cầu thủ U.23 UAE đổi hướng, khiến thủ môn hoàn toàn bó tay, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho U.23 Việt Nam.

Cái tên Minh Phúc đã được người hâm mộ cả nước nhớ đến sau trận tứ kết ẢNH: TED TRẦN

Trước khoảnh khắc mang tính bước ngoặt ấy, hậu vệ sinh năm 2004 đã kịp để lại dấu ấn quan trọng khác. Phút 62, khi tỷ số đang là 1-1, anh dâng cao bên hành lang cánh phải và thực hiện đường tạt bóng có quỹ đạo khó chịu. Pha bóng này khiến hàng thủ U.23 UAE lúng túng, tạo điều kiện để Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ngược hiểm hóc, giúp U.23 Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Hai tình huống then chốt trong một trận đấu cho thấy rõ hình ảnh của một hậu vệ hiện đại: biết chọn thời điểm tham gia tấn công, có nhãn quan chiến thuật tốt và đủ bản lĩnh để tạo khác biệt khi đội bóng cần nhất. Đáng chú ý, sau bàn thắng quyết định, Minh Phúc nhanh chóng “đạp phanh” cảm xúc, không cởi áo ăn mừng để tránh thẻ phạt, rồi sau đó ngay lập tức tập trung tối đa cho mặt trận phòng ngự - nhiệm vụ chính của anh.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

Hành trình từ lò thể thao CAND đến sân chơi châu lục

Ít ai biết rằng, phía sau khoảnh khắc bùng nổ ở đấu trường châu Á là hành trình hơn 10 năm rèn giũa trong môi trường kỷ luật của thể thao công an nhân dân (CAND). Minh Phúc đến với lò đào tạo này từ năm 2015, khi còn là cậu bé vừa thi đấu xong giải nhi đồng U.11. Ấn tượng ban đầu của các HLV khi ấy không phải là một cầu thủ cá tính mạnh, mà là sự chỉn chu, nề nếp và thái độ tập luyện nghiêm túc.

Trong giai đoạn điều kiện tập luyện còn nhiều khó khăn, Minh Phúc cùng các đồng đội vẫn duy trì tinh thần kỷ luật cao. Anh lần lượt trưởng thành qua các đội U.19, U.21 của thể thao công an nhân dân, từng góp mặt trong tập thể giành HCĐ giải U.19 quốc gia năm 2020. Con đường lên đội 1 Công an Hà Nội không hề bằng phẳng, khi Minh Phúc nhiều lần được đôn lên rồi trở lại đội trẻ, cho đến năm 2024 mới chính thức trụ lại và từng bước khẳng định mình.

Chứng kiến học trò tỏa sáng tại VCK U.23 châu Á 2026, HLV Phạm Quang Thành - người gắn bó với Minh Phúc suốt nhiều năm - không giấu được niềm xúc động. Theo ông, Minh Phúc là mẫu cầu thủ cầu tiến, chỉn chu, luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn và được rèn giũa trong môi trường nghiêm túc từ rất sớm.

Minh Phúc (số 21) ghi bàn ấn định chiến thắng cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Không chỉ là câu chuyện cá nhân, sự trưởng thành của Phạm Minh Phúc còn phản ánh hướng đi của Thể thao CAND trong việc đầu tư bài bản, dài hạn cho bóng đá. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND, cho biết trong thời gian tới, Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao CAND sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho bóng đá và các môn thể thao trọng điểm, với mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng thêm nhiều gương mặt triển vọng.

Phạm Minh Phúc đã viết nên câu chuyện của kỷ luật, bền bỉ và khát vọng vươn lên. Bàn thắng vào lưới U.23 UAE không chỉ đưa U.23 Việt Nam vào bán kết VCK U.23 châu Á 2026, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình của một cầu thủ trưởng thành từ nền nếp và sự kiên trì.