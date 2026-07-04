'Tử chiến trên không' lập 'cú đúp', Việt Hương tiếp tục được vinh danh ở DANAFF 2026

Tối 4.7, lễ bế mạc - trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần IV diễn ra tại TP.Đà Nẵng. Chương trình có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh… Bên cạnh đó, đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực cũng góp mặt trong sự kiện đặc biệt này.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng phát biểu tại lễ bế mạc Ảnh: DANAFF

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng cho biết DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để cảm nhận rằng điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.

“Từ những ngày đầu tiên, chúng tôi xây dựng DANAFF với một khát vọng giản dị nhưng đầy thách thức: tạo nên một không gian nơi điện ảnh VN và châu Á gặp gỡ thế giới, và nơi thế giới có thêm cơ hội khám phá điện ảnh Việt Nam. Bốn năm chưa phải là một quãng thời gian dài đối với một liên hoan phim, nhưng DANAFF IV cho chúng ta quyền tin rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng”, tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.

Tác phẩm nào được vinh danh ở DANAFF 2026?

Tử chiến trên không được vinh danh Phim hay nhất ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi Ảnh: DANAFF

Trong phần trao giải, ban giám khảo của DANAFF đã lựa chọn ra những tác phẩm, nghệ sĩ, nhà làm phim xứng đáng cho từng hạng mục giải thưởng ở 2 mảng chính: Phim Việt Nam dự thi và Phim châu Á dự thi.

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Tử chiến trên không lập "cú đúp" khi nhận giải Phim hay nhất và Nam diễn viên xuất sắc (Thái Hòa). Cũng ở hạng mục này, dự án điện ảnh Truy tìm long diên hương được vinh danh 2 giải thưởng là Đạo diễn xuất sắc (Dương Minh Chiến) và Giải đặc biệt của ban giám khảo. Giải kịch bản xuất sắc nhất được trao cho Oscar Dương (phim Bẫy tiền).

Dương Minh Chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc hạng mục Phim Việt Nam dự thi nhờ tác phẩm Truy tìm long diên hương Ảnh: DANAFF

Trong khi đó, Việt Hương tiếp tục được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn bà Hậu trong Cục vàng của ngoại. Còn nhớ tại kỳ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, cô cũng thắng giải này với phim Chị dâu.

Trên sân khấu, nữ diễn viên 7X xúc động gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ê kíp phim và khán giả. Đặc biệt, Việt Hương cho biết giải thưởng này đến vào thời điểm cô chạm mốc 50 tuổi, cũng là món quà nữ nghệ sĩ muốn dành tặng người bạn đời nhân kỷ niệm 20 năm gắn bó.

Việt Hương xúc động gửi lời cảm ơn đến khán giả khi tiếp tục được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc Ảnh: DANAFF

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, kịch bản xuất sắc được trao cho Zhuo Kailuo của phim Poor Taxi. Giải Nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Caner Cindoruk của phim Salvation và Kirti Kulhari của phim Full Plate. Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Emin Alper với dự án Salvation. Tác phẩm Numb nhận Giải đặc biệt của ban giám khảo, còn Full Plate thắng giải Phim hay nhất.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng gồm: Giải phê bình dành cho phim châu Á xuất sắc: Roid (Khi trái cọ rơi); Phim Việt Nam phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Hẹn em ngày nhật thực; Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) cho phim Việt Nam xuất sắc: Mưa đỏ.