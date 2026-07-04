DANAFF 2026: Dấu ấn từ những cuộc đối thoại điện ảnh

Không chỉ dừng lại ở ngày hội tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, DANAFF IV ghi dấu ấn bằng bước chuyển mình, vươn tầm trở thành diễn đàn đối thoại định hình tương lai cho nền điện ảnh VN và khu vực.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, Giám đốc DANAFF, phát biểu tại buổi giới thiệu Industry Day (Ngày hội Công nghiệp điện ảnh) Ảnh: BTC

Khi điện ảnh VN bước vào những cuộc đối thoại lớn

Phát biểu mở màn tại tiệc kết nối điện ảnh tối 2.7, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN (VFDA) và là Giám đốc DANAFF, nhấn mạnh: "Trong những năm qua, DANAFF luôn kiên định với 4 định hướng trọng tâm: tôn vinh điện ảnh châu Á và VN; tôn vinh di sản điện ảnh; mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh VN".

DANAFF IV với thông điệp “Nhịp cầu châu Á” - kết nối văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và các thế hệ làm phim Ảnh: BTC

Trong suốt một tuần diễn ra, BTC xây dựng chuỗi hoạt động dày đặc với hàng chục sự kiện trải dài từ chương trình chiếu phim, giao lưu với đoàn phim đến các hội thảo chuyên đề, lớp học nâng cao, các cuộc gặp kết nối sản xuất, chợ dự án, triển lãm, chiếu phim ngoài trời và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa. Việc kết hợp hài hòa giữa các hoạt động nghệ thuật, học thuật và kết nối ngành công nghiệp điện ảnh đã tạo nên dấu ấn riêng cho DANAFF IV, biến liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn trở thành diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát hiện tài năng mới và góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn quan trọng của điện ảnh châu Á.

Một trong những tâm điểm tạo nên sức nóng cho DANAFF IV chính là hội thảo "Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh". Tại đây, bức tranh toàn cảnh của nền công nghiệp điện ảnh VN được phác họa bằng những con số biết nói.

Đạo diễn Charlie Nguyễn, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tham dự một hội thảo trong khuôn khổ DANAFF IV Ảnh: BTC

Theo giáo sư Hồ Tú Bảo, thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, doanh thu phòng vé phim Việt năm 2025 đạt 5.700 tỉ đồng, tăng gần 1.000 tỉ đồng so với năm trước, trong khi phim nội lần đầu chiếm 62% thị phần, vượt phim ngoại. Đây là tín hiệu cho thấy khán giả sẵn sàng ủng hộ các tác phẩm chất lượng. Tuy nhiên, điện ảnh Việt vẫn đối mặt nhiều hạn chế như thiếu quỹ đầu tư, nhân lực chất lượng cao, cơ chế bảo vệ bản quyền và đặc biệt là kịch bản gốc. Trong bối cảnh đó, AI vừa mở ra cơ hội đổi mới, vừa đặt ra thách thức lớn về sở hữu trí tuệ.

DANAFF IV khép lại với nhiều dấu ấn về nghệ thuật, quy tụ hàng trăm nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh từ VN cùng nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới Ảnh: ANH THƯ

Giải mã "cơn sốt" AI và định hình nền công nghiệp tỉ USD

Năm nay, AI là một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất tại DANAFF. Các chuyên gia công nghệ, pháp lý và nhà sản xuất đều nhận định AI sẽ làm thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất phim, từ phát triển kịch bản, thiết kế bối cảnh đến hậu kỳ và tiếp thị. Theo thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, điện ảnh không thể đứng ngoài làn sóng công nghệ, nhưng cũng không thể đánh đổi quyền tác giả. Bà cho rằng khung pháp lý cần trở thành "bệ đỡ" vừa bảo vệ thành quả sáng tạo của con người, vừa tạo môi trường minh bạch để khuyến khích đổi mới. Việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ và triển khai Nghị định 134/2026 được kỳ vọng sẽ giúp VN tận dụng AI, đồng thời bảo vệ bản quyền và nâng cao năng lực cạnh tranh của điện ảnh Việt.

Không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, DANAFF IV còn trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác sản xuất và phát triển điện ảnh châu Á ẢNH: ANH THƯ

Nhìn nhận điện ảnh ở tầm vĩ mô, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng cũng đưa ra định hướng mang tính chiến lược. Theo ông, điện ảnh hiện đại không thể chỉ được đo lường bằng những cảm xúc lãng mạn. Một bộ phim thành công là một cỗ máy kinh tế thực thụ: tạo ra hàng trăm tỉ đồng doanh thu, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, kích cầu du lịch và tiếp thị hình ảnh VN ra thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật thứ bảy phải được quản trị như một hệ sinh thái minh bạch, nơi bản quyền, dữ liệu và dòng tiền đều được coi trọng như chính bản thân tác phẩm.

Qua bốn kỳ tổ chức, DANAFF từng bước khẳng định vị thế là một LHP quốc tế uy tín, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn mới của điện ảnh khu vực ẢNH: BTC

Ngôi sao Ji Chang Wook tham dự khai mạc ẢNH: BTC

DANAFF IV dần khép lại, những dư âm để lại không chỉ là tượng vàng hay những cái ôm vinh danh. Giá trị di sản thực sự của kỳ liên hoan năm nay chính là những cánh cửa đối thoại đã được mở ra, chuẩn bị cho điện ảnh VN một tâm thế vững vàng nhất để bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa.

Điện ảnh luôn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để kết nối con người và các nền văn hóa. Trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ, chúng tôi tự hào mang đến DANAFF 13 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Mỹ. Mỗi tác phẩm được lựa chọn đều đại diện cho một khía cạnh khác nhau của nền điện ảnh Mỹ, phản ánh sức sáng tạo, tinh thần đổi mới và khả năng kết nối với khán giả trên toàn thế giới. Điện ảnh VN đang phát triển rất mạnh mẽ và đầy năng lượng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác VN để thúc đẩy hợp tác, tạo thêm nhiều cơ hội kết nối cho các nhà làm phim. Hy vọng sau LHP này, những cuộc đối thoại và các dự án hợp tác mới sẽ tiếp tục được hình thành. Marybeth Polley, Tham tán Thông tin - Văn hóa Đại sứ quán Mỹ tại VN