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Văn hóa

Phương Thanh khuấy động chương trình nghệ thuật 3D Mapping với 'Tái sinh'

Châu Mộc
Châu Mộc
Tối 2.7, tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM, chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình chiếu 3D Mapping với chủ đề Sức sống Thành phố trẻ diễn ra, mang đến không gian âm nhạc, ánh sáng sôi động với sự góp mặt của Phương Thanh, Thanh Ngọc, Tùng Lâm và Anh Tú.

Đây là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Mở đầu chương trình, ca sĩ Thanh Ngọc ghi dấu ấn với hình ảnh duyên dáng khi hòa giọng cùng các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc trong ca khúc Sắc màu quê hương. Tiếp đó, cô kết hợp ăn ý cùng ca sĩ Đỗ Tùng Lâm trong ca khúc Thành phố trong tim, mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, gợi niềm tự hào về thành phố mang tên Bác.

Ở phần tiếp theo, Phương Thanh khoe chất giọng nội lực qua ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, kết hợp cùng nhóm múa ABC Kids. Nối tiếp phần biểu diễn, cô hát ca khúc Tái sinh, hòa cùng những màn vũ đạo mạnh mẽ của nhóm múa Mặt Trời, tạo nên bầu không khí sôi động.

Khép lại đêm nghệ thuật là màn trình chiếu 3D Mapping với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình", nối tiếp bằng tiết mục DJ Sức sống thành phố trẻ do nhà sản xuất âm nhạc Khánh thực hiện. Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách đến khu vực trung tâm TP.HCM theo dõi. Sau khi đêm diễn kết thúc, nhiều người tiếp tục nán lại để chờ màn bắn pháo hoa đồng loạt diễn ra lúc 21 giờ. Hai hoạt động nối tiếp trong cùng buổi tối đã góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng, sôi động tại khu vực trung tâm thành phố.

3D Mapping tái hiện hành trình văn hóa và lịch sử Việt Nam

Phương Thanh hát ‘Tái sinh’ trước ‘biển người’ tại chương trình nghệ thuật 3D Mapping - Ảnh 1.

Biểu tượng kỷ niệm 50 năm được trình chiếu nổi bật trên trụ sở HĐND và UBND TPHCM

ẢNH: CHÂU MỘC

Phương Thanh hát ‘Tái sinh’ trước ‘biển người’ tại chương trình nghệ thuật 3D Mapping - Ảnh 2.

Màn trình diễn tái hiện hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác, từ những ngày đầu sau chiến tranh đến một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập

ẢNH: CHÂU MỘC

Phương Thanh hát ‘Tái sinh’ trước ‘biển người’ tại chương trình nghệ thuật 3D Mapping - Ảnh 3.

Phần trình diễn “Nửa thế kỷ tự hào - Nhịp đập Sài Gòn” do đội AC3 Studio - Vinama đến từ Pháp thực hiện

ẢNH: CHÂU MỘC

Phương Thanh hát ‘Tái sinh’ trước ‘biển người’ tại chương trình nghệ thuật 3D Mapping - Ảnh 4.

Ca sĩ Thanh Ngọc và ca sĩ Tùng Lâm trình diễn ca khúc Thành phố trong tim kết hợp cùng ban nhạc cụ truyền thống trên sân khấu

ẢNH: CHÂU MỘC

Phương Thanh hát ‘Tái sinh’ trước ‘biển người’ tại chương trình nghệ thuật 3D Mapping - Ảnh 5.

Ca sĩ Phương Thanh thể hiện 3 ca khúc liên tiếp bao gồm: Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, Màu hoa đỏ Tái sinh

ẢNH: CHÂU MỘC

Phương Thanh hát ‘Tái sinh’ trước ‘biển người’ tại chương trình nghệ thuật 3D Mapping - Ảnh 6.

Công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi trở thành "màn hình" khổng lồ với hàng triệu điểm sáng liên tục chuyển động theo nền nhạc

ẢNH: CHÂU MỘC

Phương Thanh hát ‘Tái sinh’ trước ‘biển người’ tại chương trình nghệ thuật 3D Mapping - Ảnh 7.

Qua hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đặc sắc, tiết mục trình diễn như một lời tri ân đến lịch sử và khẳng định sức sống, khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác

ẢNH: CHÂU MỘC

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