Từ chối kết hôn sớm, cô gái dành cả thanh xuân du lịch hơn 30 quốc gia

Là một travel columnist, travel blogger Trần Phương Dung hay còn được các bạn trẻ biết đến với cái tên Dung Trần Columnist, với những bài đăng về du lịch đạt hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Trong những năm tháng thanh xuân của mình, cô gái này từng đặt chân đến 30 quốc gia như: Mỹ, Chile, Bolivia, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hy Lạp, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ...



Nói về công việc của một travel columnist, Phương Dung cho biết: "Thuật ngữ, danh xưng travel columnist tuy chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng ở nước ngoài nó gần như được biết đến rộng rãi. Một travel columnist là một chuyên gia về lĩnh vực du lịch, đưa ra những bình luận, ý kiến về lĩnh vực này và đóng vai trò phụ trách chuyên mục riêng. Các travel columnist thường xuất hiện trên báo, tạp chí và các ấn phẩm. Các bài viết dưới dạng một bài bình luận, phân tích đưa ra quan điểm cá nhân về lĩnh vực du lịch".



Dung Trần Columnist trong một chuyến du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ NVCC

Không quan tâm cái nhìn của xã hội, chỉ đau đáu mong muốn của gia đình

Mải mê với sở thích du lịch, khám phá mà không mặn mà với chuyện yêu đương, hôn nhân nên gia đình thường xuyên đề cập với chị Dung về chuyện lấy chồng và sinh con. Trước những lời đề nghị của gia đình, cô gái này cho biết: “Mình rất hiểu mong muốn của người thân, họ yêu thương, mong muốn mình có người bên cạnh che chở và chia sẻ. Mẹ mình lo sợ con gái sẽ cô đơn, bà lo lắng đến mức nói với tôi rằng: rồi một ngày mẹ sẽ rời xa "cõi tạm này", mẹ sợ không còn ai bên cạnh yêu thương, lo lắng cho con. Mình không để ý nhiều đến quan niệm hay cái nhìn của xã hội, nhưng điều mình đau đáu chính là tình thương và mong muốn của gia đình”.

Chị Dung nói tiếp: “Rồi đến một ngày mình sẽ kết hôn và sinh con hoặc cũng có thể là một bà mẹ đơn thân. Mình không biết trước được tương lai, nhưng mình có quan niệm rất rõ về tôn trọng sự khác biệt. Càng đi nhiều, tư tưởng của tôi càng mở rộng, mình không so sánh cuộc sống của bản thân với bất kỳ ai hay cố sống theo cách của người khác. Theo mình, chính sự đa dạng mới làm nên vẻ đẹp đa diện và đầy màu sắc của cuộc sống. Ai cũng có ánh trăng sáng của riêng mình".

Dung chụp ảnh cùng các cô Haenyeo (nữ thợ lặn) ở Hàn Quốc NVCC

Phương Dung cho biết một trong những cái khó khi du lịch nước ngoài đó là sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và hệ thống giao thông. Cô gái này đã từng bị lạc đường khi đến một thị trấn ở Hà Lan và tỉnh Daegu (Hàn Quốc). Trong những lần đó, điều Dung nhận được là sự ấm áp của người dân ở cả hai quốc gia này. Một cô gái ở Hà Lan đã chỉ dẫn nhiệt tình và thậm chí còn đưa Dung về lại trung tâm thành phố.

Còn ở Daegu, nữ travel blogger đã được hai người phụ nữ lớn tuổi người bản địa mời vào nhà ăn trưa, sau đó còn tặng táo và hồng họ trồng ở vườn nhà. Sau đó đoàn của chị Dung còn được hai người phụ nữ này lái xe đưa ra tận bến tàu để về lại Seoul (Hàn Quốc). Dung kể, cô đã phải nhờ sự trợ giúp của Google để dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn. Nhưng trên tất cả, cô gái yêu du lịch này nhận thấy thứ “ngôn ngữ” dễ học nhất vẫn chính là tình người.

Santorini (Hy Lạp) NVCC

Cuốn sách viết về những cuộc hành trình là tài sản quý giá nhất

Từ những chuyến đi và những trải nghiệm đã có trong suốt nhiều năm, Dung đã xuất bản cuốn sách của cuộc đời mình với hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Theo đó, bản tiếng Việt có tên Những hành trình mê hoặc bất tận và bản tiếng Anh là Mesmerising Journeys – Follow The Voice Of Your Heart phát hành ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với cả dạng ấn phẩm và sách điện tử. Không chỉ là cuốn cẩm nang về du lịch, văn hóa, địa lý, thông qua cuốn sách của mình, nữ travel blogger mong muốn hướng người đọc đến niềm lạc quan tích cực, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Dung Trần Columnist tại Mỹ NVCC

“Mình cũng muốn gợi nhắc về vai trò quan trọng của phụ nữ trong hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa từ xưa đến nay. Cuốn sách chính là một phần quan trọng của cuộc đời tôi và trong tương lai chắc chắn tôi sẽ còn tiếp tục những chương mới”, Dung chia sẻ.

Tài sản quý giá nhất của chị Dung là cuốn sách viết về những cuộc hành trình khắp thế giới trong suốt 15 năm qua bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh NVCC

Nhận xét về Dung, ca sĩ, thạc sĩ Bảo Lan, Trưởng nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ, giảng viên Nhạc viện TP.HCM cho biết: “Tôi biết Dung Trần từ hơn 15 năm trước, khi cô gái chưa đầy 20 tuổi ấy làm cho tôi chú ý bởi những bài phân tích rất sâu sắc về âm nhạc trên Tạp chí Giai Điệu Xanh, Sóng Nhạc và Tạp chí Âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam. Gặp cô ấy bên ngoài, tôi cảm thấy ngạc nhiên, thú vị vì dường như trong mỗi lĩnh vực, cô ấy đều hiểu biết rất cặn kẽ. Sau này khi hai chị em chơi với nhau, tôi học được từ Dung rất nhiều. Dung viết nhạc cũng rất hay, nhóm 5 Dòng Kẻ đã từng hát bài của Dung trên sân khấu Mỹ, khán giả rất thích. Đặc biệt, Dung rất thích các vấn đề về xã hội và cộng đồng nên bài hát Mặt trời vẫn tới mỗi ngày đã được Dung sản xuất thành MV năm 2019 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ”.

Ca sĩ Bảo Lan nhận xét thêm: “Dung có trái tim rất nhân văn, cô ấy luôn nhìn mọi khía cạnh cuộc sống với cả sự thương yêu... Những ai yêu thiên nhiên, yêu lịch sử và mang trong mình một trái tim muốn đón nhận thế giới thì đọc sách của Dung có lẽ sẽ rất đồng cảm, xao xuyến và muốn đi! Đi vì sách đã kể ta nghe đằng sau những thứ nổi tiếng ta nhìn thấy, chụp hình “check in” khoe mạng xã hội là điều bí ẩn, là lịch sử, những nền văn hóa rất đáng để ngưỡng mộ”.