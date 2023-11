Từ chối nhiều cơ hội ở nước ngoài, phó giáo sư trẻ chọn về nước cống hiến

Quay về nước cống hiến sau khi đi du học

Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng), anh Đạt sở hữu nhiều thành tích đáng nể. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học tại Trường ĐH Bách khoa (Đà Nẵng). Một năm sau đó, theo định hướng của gia đình, anh Đạt sang Úc và theo học ngành kinh tế tại Trường ĐH La Trobe.

Sau khi hoàn thành chương trình ĐH với tấm bằng xuất sắc, anh Đạt được xét thẳng nghiên cứu sinh. Đến cuối năm 2015, anh tốt nghiệp tiến sĩ tại Trường ĐH La Trobe. Mặc dù có nhiều cơ hội làm việc tại nước ngoài nhưng anh chọn quay về nước cống hiến và công tác tại Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng). Nói về lý do quyết định quay về VN, anh Đạt chia sẻ: "Thứ nhất là do nguyện vọng của gia đình, kế đến là bản thân cũng mong muốn được đóng góp cho quê hương".

Tiến sĩ Nguyễn Thành Đạt vừa Hội đồng Giáo sư Nhà nước phong tặng danh hiệu phó giáo sư ở tuổi 35

Sau nhiều năm công tác với những đóng góp tích cực trong lĩnh vực nghiên cứu, mới đây, anh Đạt được phong tặng danh hiệu phó giáo sư. "Đó là cả một quá trình chuẩn bị lâu dài. Chức danh phó giáo sư như một dấu mốc quan trọng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua. Đây cũng sẽ là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy", anh chia sẻ.

Vị phó giáo sư trẻ nhận thức rõ ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học là dựa trên tính cấp thiết để tạo nên những đóng góp, đưa ra các phương pháp và kết quả mới gắn liền với thực tiễn. Do vậy anh Đạt luôn mong muốn những sáng kiến của mình sẽ ứng dụng và góp phần giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống.

Nhiều công trình được ghi nhận

Đến nay, anh Đạt đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên. Đồng thời, đã công bố 32 bài báo khoa học, trong đó, có 14 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Chia sẻ về các hướng nghiên cứu của mình trong thời gian qua, anh Đạt cho biết: "Tôi theo đuổi 3 hướng nghiên cứu chính, đó là chính sách tài khóa và tiền tệ; ảnh hưởng của rủi ro đối với thị trường chứng khoán và quá trình ra quyết định tài chính của các công ty; hoạt động của các ngân hàng".

Nói về đề tài nghiên cứu mà bản thân tâm đắc nhất, anh Đạt cho biết đó là Running Out of Bank Runs, được công bố trên tạp chí Journal of Financial Services Research. "Đề tài này nghiên cứu về hành vi của những người gửi tiền ở ngân hàng và động cơ của họ khi rút tiền là gì. Từ đó, mình có thể đưa ra những hàm ý chính sách làm sao để các ngân hàng có thể phòng ngừa được việc người dân rút tiền ào ạt. Đề tài kéo dài 8 năm liền và dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Tuy ở đề tài này bản thân không phải là tác giả chính nhưng vì công sức mình bỏ ra và có tính ứng dụng thực tế cao nên tôi rất tâm đắc", anh Đạt cho biết.

Anh Đạt (thứ 2 từ phải qua) có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động khoa học và công nghệ NVCC

Phó giáo sư trẻ cũng nhắn nhủ: "Những bạn trẻ muốn theo đuổi nghiên cứu khoa học thì cần phải có nền tảng tốt, nắm được các phương pháp. Những điều đó cần được hình thành từ sớm trong quá trình học tập, rèn luyện qua cách đọc tài liệu. Ví dụ, khi đọc một bài báo công bố khoa học phải có tư duy phản biện, phân tích được công trình đó có những mặt tốt và còn hạn chế chỗ nào. Ngoài ra, cũng cần phải có thái độ cầu thị, kiên trì, sự quan sát và cách nhìn nhận vấn đề. Từ đó, mới phát sinh ra những ý tưởng nghiên cứu".

Anh Đạt đã trực tiếp hướng dẫn 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Năm 2022, anh Đạt vinh dự nhận được danh hiệu Nhà giáo trẻ cấp T.Ư do T.Ư Đoàn trao tặng.

Không chỉ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, anh còn là một Bí thư Đoàn rất năng nổ, trách nhiệm và không ngại xông pha. Gắn bó với công tác Đoàn từ năm 2016, anh Đạt đã phát động nhiều phong trào, kêu gọi các bạn trẻ phát huy tinh thần xung kích và tình nguyện.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, phó giáo sư trẻ cho biết sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tạo ra những phong trào có ích cho sinh viên. Đồng thời, tiếp tục duy trì, hoàn thiện các dự án, đề tài nghiên cứu.