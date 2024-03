Tự chủ vũ trang không dễ

Ngoài định hướng lớn và mục tiêu cụ thể, chiến lược này còn bao hàm cả kế hoạch tài chính dự chi 1,5 tỉ euro cho giai đoạn 2025 - 2027 thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vũ trang nội khối sao cho giúp EU tự chủ được hoặc cơ bản tự chủ được về vũ khí và thiết bị quân sự cần thiết cho việc đảm bảo an ninh của các nước thành viên.



Việc tự chủ này trở nên cần thiết đối với EU từ khi khối nhận thấy không còn có thể dựa cậy hoàn toàn vào NATO như lâu nay nữa. Nguyên do ở chỗ như vậy đồng nghĩa với việc lệ thuộc vào Mỹ về an ninh, trong khi Mỹ đã bắt đầu không còn được tin cậy như trước nữa về cam kết đảm bảo an ninh cho các thành viên NATO khác.

Cờ EU bên ngoài trụ sở EC tại Brussels, Bỉ REUTERS

Bản chất chiến lược mới trên của EU là thống nhất chính sách vũ trang của các nước thành viên để cùng nhau tự sản xuất, tự tiêu thụ vũ khí và thiết bị quân sự, vừa giảm mức độ mua sắm ở bên ngoài EU vừa tiêu chuẩn hóa vũ khí và thiết bị quân sự giữa các nước thành viên. EU nhìn nhận ở đó cách thức đắc dụng để giảm mức độ lệ thuộc vào mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự bên ngoài, nâng cao hiệu quả đầu tư vào ngành công nghiệp vũ trang, cũng như hiệu quả của việc sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự được sản xuất và chế tạo theo tiêu chí và tiêu chuẩn thống nhất chung trong EU.

Cách tiếp cận và những định hướng chiến lược này đúng đắn và cần thiết đối với EU nhưng tính khả thi lại bị hạn chế. Các thành viên dễ đồng thuận về chủ trương nhưng lại dễ mỗi nước thực hiện một kiểu vì nước nào cũng có hợp tác song phương với bên ngoài EU trên phương diện này. Hơn nữa, EU thường cần rất nhiều thời gian để thực hiện được những mục tiêu đề ra.