Từ công nhân may đến nhà thiết kế cho hoa hậu quốc tế

Tự học từ xưởng may, rẽ hướng vào thiết kế thời trang chuyên nghiệp

Năm 2021, Lê Quốc Thái (23 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), bắt đầu hành trình với vị trí công nhân tại một nhà máy may mặc ở Trảng Bàng. "Công việc gắn liền với dây chuyền sản xuất khép kín, nơi mỗi ngày lặp lại với tiếng máy chạy liên hồi, chỉ tiêu sản lượng và những giờ tăng ca kéo dài. Dù công việc vất vả nhưng niềm đam mê thời trang vẫn được nuôi dưỡng hằng ngày”, Thái kể.

Thái cho biết làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, liên tục xử lý từng đường kim mũi chỉ với yêu cầu chính xác gần như tuyệt đối. Áp lực tiến độ khiến việc sai sót nhỏ cũng đồng nghĩa phải tháo ra làm lại từ đầu. “Chính quãng thời gian này đã rèn cho mình sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và nền tảng kỹ thuật may vững chắc”, Thái chia sẻ.

Thiết kế của Thái lọt top 40 trang phục văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) ẢNH: NVCC

Thái cho biết song song với công việc tại xưởng may, anh bắt đầu tự học về thời trang. Không qua trường lớp bài bản, Thái tìm hiểu từ internet, xem các buổi trình diễn, nghiên cứu cấu trúc trang phục và học cách dựng form qua từng sản phẩm thực tế. Sau giờ làm, Thái dành thời gian thử nghiệm, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm từ những lỗi sai.

“Việc tự mày mò giúp mình hình thành tư duy thiết kế riêng, đồng thời hiểu rõ hơn về cách biến ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh”, Thái chia sẻ.

Bước tiến ra sân khấu sắc đẹp quốc tế

Tháng 10.2022, Thái cho biết chuyển lên TP.HCM, mở ra bước ngoặt mới. Từ những mối quan hệ ban đầu, anh dần bước vào lĩnh vực stylist (người định hình phong cách) cho các thí sinh sắc đẹp quốc tế. Cơ hội đến khi anh gặp đại diện Miss Earth Canada 2024 (Hoa hậu Trái đất Canada), từ đó mở rộng kết nối và tham gia nhiều dự án. Một dấu mốc quan trọng khác là lần gặp đại diện Miss Universe Mexico tại Việt Nam trong khuôn khổ Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế), mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Thái có nhiều cơ hội hợp tác với các hoa hậu quốc tế ẢNH: NVCC

Không chỉ dừng lại ở vai trò stylist, Thái còn ghi dấu ở lĩnh vực thiết kế. Tác phẩm "Thiếu nữ lục bình" lọt top 40 trang phục văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) là minh chứng rõ nét. Thái cho biết lấy cảm hứng từ làng nghề đan lục bình miền Tây Nam bộ, bộ trang phục được thực hiện trong vòng 1 tháng với cường độ làm việc gần như liên tục.

“Quá trình hoàn thiện thiết kế là chuỗi thử thách. Chất liệu lục bình phải được xử lý để vừa giữ độ mềm dẻo vừa đảm bảo kết cấu khi trình diễn. Nhiều chi tiết phải tháo ra, làm lại vì chưa đạt yêu cầu về hình dáng và độ chắc chắn”, Thái chia sẻ.

Thái cho biết những đêm thức trắng trở nên quen thuộc khi từng lớp đan, từng mảng trang trí được hoàn thiện trong áp lực thời gian gấp rút. Kỹ năng tích lũy từ thời làm công nhân may giúp Thái kiểm soát tốt kỹ thuật, trong khi tư duy tự học giúp anh linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh.

Thái đóng vai trò định hình phong cách cho Hoa hậu Cộng hòa Dominican ẢNH: NVCC

Song song đó, Thái cho biết đảm nhận vai trò stylist cho nhiều đại diện quốc tế đến từ Canada, Mexico, Nhật Bản, Bangladesh, Nam Phi, Nigeria… tại các cuộc thi sắc đẹp. Anh tham gia xây dựng hình ảnh, thiết kế trang phục trình diễn và cả trang phục đi biển. Đáng chú ý, tại Miss Universe 2025, anh giữ vai trò quản lý cho đại diện Bangladesh, cho thấy sự tin tưởng từ các đối tác quốc tế.

Ngoài ra, Thái cho biết còn mở rộng sang lĩnh vực thiết kế phụ kiện khi tham gia sáng tạo vương miện cho một số cuộc thi dự kiến tổ chức năm 2026, đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của Mister Grand Vietnam (tạm dịch Nam vương Hòa bình Việt Nam).

Từ xuất phát điểm là công nhân may mặc, hành trình của Thái là câu chuyện về sự bền bỉ, tự học và nắm bắt cơ hội. “Những trải nghiệm từ xưởng may đến sân khấu quốc tế không chỉ tạo nên dấu ấn cá nhân, mà còn góp phần đưa các yếu tố văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, Thái nhấn mạnh.

Hoa hậu Tangia Zaman Methila, Miss Universe Bangladesh 2025, cho biết Thái đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình Miss Universe 2025 với vai trò quản lý, phụ trách toàn diện từ hình ảnh, trang phục đến lịch trình, sinh hoạt và di chuyển.

Methila đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cùng khả năng tổ chức chặt chẽ của Thái, góp phần quan trọng vào màn thể hiện của cô tại cuộc thi. "Điều khiến Thái khác biệt chính là sự tận tâm và niềm đam mê với công việc. Anh luôn tạo cho mình cảm giác tự tin, được hỗ trợ và truyền cảm hứng trong suốt hành trình", Methila chia sẻ.



