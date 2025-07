T.Ư Đoàn khởi công xây dựng công trình 'Ngôi nhà hạnh phúc'

Sáng 25.7, T.Ư tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Hồ Thị Ánh Tuyết, trú tại bản Trung Đoàn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. Nguồn lực xây dựng công trình được tài trợ bởi Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; lãnh đạo một số ban chuyên môn của T.Ư Đoàn; lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Trị và người dân địa phương.

Em Hồ Thị Ánh Tuyết người đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều, học sinh lớp 3 Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS số 2 Kim Thủy. Xã Kim Ngân vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 2 xã Kim Thủy và Ngân Thủy, H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao biển tượng trưng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho 2 em học sinh ở vùng núi Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Để đọc được những lời cảm ơn viết trên 1 trang giấy, em Tuyết, đã phải mất gần cả buổi sáng để… luyện tập. Vẻ ngại ngùng, giọng đọc lơ lớ... nhưng những đại biểu tham dự buổi lễ đều hết lòng cổ vũ để cô bé hoàn thành "bài phát biểu" của mình.

Em Hồ Thị Ánh Tuyết ấp úng đọc những lời cảm ơn gửi ban tổ chức sau khi nhận được món quà giá trị và ý nghĩa ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đi đôi dép nhựa đã rách bươm, mặc bộ quần áo cũ sờn, nhưng mắt em vẫn đen tuyền long lanh bao hy vọng về một tương lai mới trong ngôi nhà mới.

Xã Kim Ngân là địa bàn tập trung phần lớn dân tộc Bru - Vân Kiều sinh sống, đời sống vật chất còn nhiều khó khăn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Cháu lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cháu mồ côi bố từ nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ không có việc làm ổn định. Cuộc sống gia đình trong những năm qua gia đình cháu sống trong ngôi nhà tạm bợ luôn lo lắng khi mùa mưa bão đến. Ước mơ của cháu là có một ngôi nhà kiên cố, khang trang để yên tâm đến trường học tập thật tốt. May mắn trong hôm nay ước mơ của cháu đã thành hiện thực. Đối với cháu, đây là một sự may mắn, nguồn động viên và động lực to lớn để cháu vượt qua khó khăn, có thêm điều kết nối giữa ước mơ, nỗ lực trên hành trình học tập, vượt lên trong cuộc sống", Tuyết đọc lời cảm ơn viết trên giấy.

Ban tổ chức khởi công xây dựng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho gia đình em Hồ Thị Ánh Tuyết ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thời gian vừa qua, các cấp bộ Đoàn đang cố gắng phối hợp với các tổ chức, cá nhân huy động nguồn lực từ xã hội tiếp tục xây dựng nhiều "Ngôi nhà hạnh phúc" nhằm giúp những học sinh nghèo vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ngôi nhà vững chắc để yên tâm học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng bánh kẹo và trò chuyện với các em nhỏ người Bru Vân Kiều ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong chương trình hôm nay, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vận động, kết nối với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam trao tặng 2 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" với tổng trị giá 160 triệu đồng cho em Hồ Thị Ánh Tuyết và em Hồ Văn Hữu.

Em Hữu cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số Bru - Vân Kiều, học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS số 2 Kim Thủy. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, mồ côi bố; mẹ em năm nay 54 tuổi, thu nhập chính của gia đình chỉ phụ thuộc vào nghề trồng sắn.

Các suất quà của T.Ư Đoàn dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Ngân

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dip này, T.Ư Đoàn có các suất quà dành tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bản Trung Đoàn, xã Kim Ngân.