Tự doanh mua vào những cổ phiếu nào trong tuần qua?

Tuần qua, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 1.287,98 điểm, tăng 2,53 điểm so với tuần trước đó, tương ứng tỷ lệ tăng 0,2%. Nhưng HNX-Index và UPCoM-Index giảm lần lượt 0,22% và 1,18%. Thị trường giao dịch khá giằng co khi VN-Index xoay quanh ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với tuần trước đó với tổng giá trị khớp lệnh bình quân đạt 18.727 tỉ đồng/phiên, tăng 8,2% so với tuần trước.

Theo thống kê, khối tự doanh công ty chứng khoán cũng tiếp tục mua ròng trong suốt tuần với trị giá hơn 208 tỉ đồng dù so với tuần trước đó thì giao dịch giảm mạnh. Riêng ở sàn HOSE, tự doanh mua ròng 94 tỉ đồng, giảm 89% so với tuần trước đó. Cổ phiếu IJC của Công ty CP phát triển hạ tầng kỹ thuật đứng đầu danh sách mua ròng của khối tự doanh trong tuần với giá trị gần 82 tỉ đồng. Kế đến là cổ phiếu GAS và DCM đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 73 tỉ đồng và 58 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, HDG bị bán ròng mạnh nhất với 68 tỉ đồng. Kế đến là cổ phiếu EIB và PNJ cũng đều bị bán ròng trên 60 tỉ đồng...





Tương tự, giao dịch của khối ngoại trong tuần cũng theo hướng mua ròng. Cụ thể, dòng vốn này mua vào 220 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trị giá 9.441 tỉ đồng, trong khi bán ra 165 triệu đơn vị với trị giá 7.314 tỉ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức trên 55 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng 2.127 tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng tập trung chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND trên sàn HOSE với giá trị lên đến 1.359 tỉ đồng. Đứng thứ 2 trong danh sách mua ròng của khối ngoại sàn này là FPT với 391 tỉ đồng và kế đến là DGC cũng được mua ròng 272 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 bị bán ròng mạnh nhất với 188 tỉ đồng hay các cổ phiếu PNJ, GAS, VIC và HPG đều bị bán ròng trên 100 tỉ đồng...