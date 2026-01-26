Từ dự báo tương lai gây sốc của Elon Musk, thí sinh chọn ngành thế nào?

Từ 14 đến 15 giờ ngày 27.1, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Chọn ngành học thời AI". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Học sinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên ảnh: Độc Lập

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tác động tới mọi mặt đời sống con người, đặc biệt đến vấn đề việc làm.

Gần đây, Elon Musk đã có loạt dự đoán về tương lai khi cho rằng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có thể xuất hiện năm 2026; AI sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ khung xã hội trong đó có thị trường việc làm khi mọi thứ đều có thể do AI tạo ra cho từng nhu cầu cá nhân. Ông còn cho rằng việc học ĐH ngày càng giảm giá trị thực tế, việc học ĐH - lấy bằng - đi làm mất hiệu lực nhanh chóng…

Trong bối cảnh này, học sinh nên định hướng lựa chọn ngành nghề ra sao để phù hợp với tương lai thị trường lao động 3-5 năm tới? Các trường ĐH có những điều chỉnh gì trong tuyển sinh, đào tạo để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ? Thí sinh nên chọn ngành mới hay ngành học truyền thống? Với cách thức tuyển sinh của từng trường ĐH trong năm 2026, các chuyên gia có lời khuyên gì giúp thí sinh tận dụng tối ưu nhất cách thức xét tuyển mình có thể mạnh nhất?

Các thông tin này được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học thời AI" của Báo Thanh Niên tổ chức chiều 27.1.

Chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

Tiến sĩ Ngô Minh Hải , Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF);

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương , Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH);

, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH); Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn ngành, có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia trong phần bình luận của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.