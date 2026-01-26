Chọn ngành trong xu hướng đào tạo mới

Chương trình có hơn 4.000 học sinh tham dự, được truyền hình trực tuyến trên các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Học sinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28 của Báo Thanh Niên sáng 25.1 tại P.Bình Dương (TP.HCM) ẢNH: ĐỘC LẬP

G IẢM SỐ LƯỢNG PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing, lưu ý năm nay các trường có xu hướng giảm số lượng phương thức xét tuyển so với năm ngoái. Theo đó, các phương thức xét tuyển được nhiều trường sử dụng dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, điểm học tập THPT… Đáng chú ý, nhiều trường năm nay thực hiện phương thức tuyển sinh mới là kết hợp nhiều tiêu chí trong một phương thức.

Bên cạnh đó, thạc sĩ Phụng cũng lưu ý một số điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển của các trường ĐH, dự kiến giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển. Việc ưu tiên với thí sinh (TS) có chứng chỉ ngoại ngữ cũng đang được lấy ý kiến, nhiều khả năng sẽ có những thay đổi so với năm 2025.

PGS-TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không VN, lưu ý điều TS cần quan tâm đầu tiên khi tham gia xét tuyển năm nay là các mốc thời gian để tránh mất cơ hội tham gia xét tuyển các trường cụ thể.

Chia sẻ tại chương trình, PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, cho biết các phương thức xét tuyển năm nay của trường gồm: xét điểm kỳ thi TestAs, điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, xét các bằng cấp quốc tế và tuyển thẳng. Trong đó, phương thức xét điểm kỳ thi TestAs là chủ đạo.

Học sinh được tư vấn tại gian hàng triển lãm của các trường ảnh: Độc Lập

Đ Ể TĂNG CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH YÊU THÍCH

Trong chương trình, nhiều học sinh (HS) đặt câu hỏi về cơ hội xét tuyển các ngành sư phạm. Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết kết quả tuyển sinh năm 2025 cho thấy 14 ngành điểm chuẩn từ 27 trở lên, tuy nhiên cũng có những ngành có điểm chuẩn chỉ ở mức khá, từ 22-23. Do đó, để tăng cơ hội trúng tuyển, TS nên tận dụng tối đa các phương thức tuyển sinh của trường, như điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Riêng về kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức, tiến sĩ Phong cho hay năm nay trường dự kiến vẫn sử dụng điểm 1 môn thi (nhân hệ số 2) cộng điểm 2 môn từ học bạ THPT trong 3 năm lớp 10, 11 và 12. Do đó, TS chỉ cần có điểm thi 1 môn. Tuy nhiên, trường tổ chức 3 đợt thi, TS có thể dự thi cả 3 đợt và sử dụng điểm của đợt thi cao nhất để xét tuyển.

Lê Nguyễn Phương Nghi (HS Trường THPT Bến Cát, TP.HCM), đặt câu hỏi: "Em dự định xét tuyển vào ngành sư phạm Anh và ngôn ngữ Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vậy theo quy định của trường em có thể dự thi môn văn để xét tuyển 2 ngành này không?". Giải đáp thông tin, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong cho biết với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt trường có quy định TS phải dự thi môn chính để có kết quả xét tuyển. Cụ thể, với ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm Anh, môn chính được quy định là tiếng Anh. Do đó, TS xét tuyển vào phương thức này cần thi môn tiếng Anh chứ không được thi môn văn thay thế.

Tiến sĩ Nguyễn Trần Phú, Phó trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho hay trường cũng đào tạo một số ngành sư phạm như sư phạm tiếng Anh, sư phạm công nghệ... PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, cho biết trường đang đào tạo 4 ngành sư phạm gồm giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử. Trong năm 2026, trường dự kiến mở thêm ngành sư phạm toán học. Các ngành sư phạm của trường chỉ xét tuyển 1 phương thức dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT; điểm chuẩn năm ngoái dao động từ 23-26, tùy ngành.

Trong khi đó, HS Tiến Đạt đặt câu hỏi về cơ hội xét tuyển ngành sư phạm tiếng Anh và cơ hội trở thành giảng viên khi học ngành ngôn ngữ Anh. Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, giải đáp: "Nếu học ngành ngôn ngữ Anh, em có thể học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia giảng dạy".

Cũng liên quan ngành ngôn ngữ Anh, thạc sĩ Lê Trọng Vinh, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho hay ngành học này tại trường đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc theo hướng biên - phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh… Ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm 2026 ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ còn 1 phương thức xét tuyển tổng hợp gồm 3 thành phần điểm: điểm học bạ 6 học kỳ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM; ngoài ra có thể sử dụng các điểm thưởng từ chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích giải thưởng kỳ thi quốc gia, tỉnh/thành phố…

Học sinh tham gia chương trình đặt câu hỏi cho ban tư vấn ảnh: Độc Lập

T ĂNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, NGOẠI NGỮ

Minh An (HS Trường THPT Trần Văn Ơn, TP.HCM) băn khoăn bản thân không giỏi về kỹ năng lập trình thì có theo học được ngành thương mại điện tử hay không. Thạc sĩ Ngô Thị Xuân cho biết không riêng ngành thương mại điện tử mà các ngành đều theo hướng liên ngành. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cần có khả năng ứng dụng công nghệ. Riêng ngành thương mại điện tử, sinh viên được trang bị kiến thức về lập trình trong quá trình học ĐH, do đó TS không cần lo lắng.

Thạc sĩ Phạm Lê Quang, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin thêm về xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành trong kỷ nguyên số hiện nay: Với lĩnh vực kinh tế và luật, nhiều ngành có sự giao thoa với công nghệ như công nghệ tài chính, kinh tế số, kinh doanh và trí tuệ nhân tạo, luật và công nghệ…

Liên quan đến lựa chọn ngành học, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho rằng người học cần trang bị kiến thức chuyên môn vững đồng thời có kỹ năng tốt. Trong đó, ngoại ngữ và công nghệ là công cụ cần phải trang bị để có thể phát triển tốt trong kỷ nguyên số hiện nay.

Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Đăng Quang, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết năm nay trường dự kiến tuyển sinh 24 ngành, bằng phương thức xét tuyển tổng hợp. Chương trình được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ các môn chính trị). Do đó, TS cần đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào theo quy định hoặc học lớp tăng cường tiếng Anh trước khi vào chương trình học chính thức.

Còn theo thạc sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, năm nay có 2 cách để xét tuyển vào các trường CĐ. TS có thể xét tuyển trên phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường CĐ. Các trường CĐ cũng xét tuyển căn cứ vào điểm học bạ, điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực…