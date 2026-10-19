Từ giải thưởng PropertyGuru 2026 đến dấu ấn chiến lược của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land

Dự án Khải Hoàn Imperial của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land chiến thắng hạng mục "Best Connectivity Residential Development"

Sự ghi nhận từ những giải thưởng danh giá

Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 vừa diễn ra tối 16/10 tại TP.HCM, quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong ngành bất động sản. Bước sang mùa giải thứ 12 với chủ đề "Defined by Excellence", sự kiện tiếp tục tôn vinh những doanh nghiệp, dự án tiêu biểu, có đóng góp nổi bật vào việc nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, dự án Khải Hoàn Imperial của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land giành chiến thắng với danh hiệu "Best Connectivity Residential Development - Dự án nhà ở có khả năng kết nối vượt trội". Vượt qua quy trình đánh giá khắt khe của Hội đồng Giám khảo trong nước và quốc tế, dự án ghi điểm nhờ lợi thế kết nối đa hướng và định hướng phát triển không gian sống chất lượng cao.

Giải thưởng danh giá lần này tiếp tục là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, năng lực đầu tư phát triển những công trình chất lượng cao của Khải Hoàn Land

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 đang mở rộng lên 60m, Khải Hoàn Imperial đón đầu xu hướng TOD khi dự kiến cách ga C7 khoảng 300m và ga C8 khoảng 400m, thuộc tuyến Metro Tao Đàn - Thủ Dầu Một, đồng thời hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn. Đặc biệt, vị trí đối diện AEON Mall Canary, kề cận sân golf Sông Bé, các khu công nghiệp lớn VSIP 1, Việt Hương cùng hệ thống tiện ích hiện hữu mang đến khả năng kết nối toàn diện, đảm bảo cho nhu cầu an cư, làm việc và tận hưởng cuộc sống thuận tiện và nhanh chóng.



Từ chiến thắng tại Việt Nam, Khải Hoàn Land tiếp tục có cơ hội khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực khi Khải Hoàn Imperial trở thành đại diện tranh tài tại PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Thái Lan. Đây là bước tiến nổi bật, đưa những thành quả trong chiến lược phát triển bất động sản của doanh nghiệp đến với sân chơi quy tụ các dự án xuất sắc hàng đầu châu Á.

Đáng chú ý, Khải Hoàn Imperial đã được vinh danh tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025 với giải thưởng "Best Condominium Lifestyle Design - Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất".

Trước đó, Khải Hoàn Prime - một dự án trọng điểm khác do Chủ đầu tư Khải Hoàn Land triển khai tại Nam TP.HCM cũng được vinh danh "Best Lifestyle Development - Dự án có phong cách sống xuất sắc nhất" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2023.

Đại diện Chủ đầu tư Khải Hoàn Land chia sẻ dấu ấn đầy tự hào của Khải Hoàn Imperial tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Dấu ấn Khải Hoàn Land từ tầm nhìn đến giá trị thực

Với nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Khải Hoàn Land kiên định theo đuổi triết lý "Tinh hoa trong từng tổ ấm", được cụ thể hóa trong từng khía cạnh của dự án.

Trước hết, các dự án của Khải Hoàn Land đều tọa lạc tại những vị trí chiến lược thuộc các khu vực giàu tiềm năng phát triển, thể hiện tư duy chọn lọc quỹ đất và tầm nhìn dài hạn của Chủ đầu tư trong việc đón đầu định hướng quy hoạch đô thị, nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ sự phát triển của hạ tầng khu vực.

Đơn cử, dự án Khải Hoàn Prime tọa lạc tại tâm điểm phát triển hạ tầng khu Nam TP.HCM, dự kiến cách ga Metro số 10 khoảng 300m và cách đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút lái xe, tạo sức bật cho giá trị dự án trong dài hạn.

Khải Hoàn Imperial chinh phục Hội đồng Giám khảo trong nước và quốc tế nhờ lợi thế vị trí chiến lược và tầm nhìn đón đầu xu hướng đô thị hiện đại của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land

Trong khi đó, Khải Hoàn Imperial hiện diện ngay trung tâm Thuận An, nơi tập trung các trục giao thông huyết mạch, trung tâm thương mại, công nghiệp và hệ tiện ích đô thị sầm uất, hưởng trọn sức bật giá trị từ xu hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD.



Bên cạnh đó, nhằm mang đến những không gian sống theo chuẩn mực quốc tế, Khải Hoàn Land chú trọng hợp tác với những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đối tác để đảm bảo chất lượng công trình cao nhất cũng như nâng tầm giá trị tài sản. Tiêu biểu, trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc có DEWAN Architects & Engineers - Top đầu tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới; thi công xây dựng có Phước Thành - một trong những tổng thầu uy tín tại Việt Nam; tài chính - ngân hàng có MB Bank; quản lý vận hành có Savills Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm; cùng các thương hiệu vật liệu, thiết bị và nội thất danh tiếng như Duravit, Grohe, Bosch, Hafele, Panasonic, An Cường…

Đặc biệt, Khải Hoàn Land tiên phong mang đến thị trường những dự án với ý tưởng chủ đạo độc đáo, tạo nên dấu ấn khác biệt tại từng khu vực. Điển hình, Khải Hoàn Prime định hình phong cách sống TOD Living kết hợp Urban Wellness tại Nam TP.HCM, kiến tạo môi trường sống tiện nghi, đề cao sức khỏe, sự cân bằng và chất lượng trải nghiệm của cư dân đô thị. Trong khi đó, Khải Hoàn Imperial hướng đến trở thành biểu tượng sống hạng sang tại tâm điểm đô thị Thuận An, ghi dấu ấn với chiều cao 41 tầng bậc nhất khu vực, kiến trúc mang tính biểu tượng, hệ tiện ích đặc quyền cùng những trải nghiệm sống được "may đo" chuyên dành cho cộng đồng tinh hoa, chuyên gia quốc tế.

Dự án Khải Hoàn Imperial hướng đến là biểu tượng sống hạng sang tại tâm điểm Thuận An

Cuối cùng, Khải Hoàn Land chú trọng chất lượng bàn giao và bảo đảm quyền lợi khách hàng. Điển hình tại Khải Hoàn Prime, khách hàng có thể trực tiếp tham quan căn hộ thực tế, kiểm chứng chất lượng xây dựng, đối chiếu vật liệu và trang thiết bị với danh mục bàn giao đã công bố. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư còn triển khai các chính sách bán hàng ưu việt, phương thức thanh toán linh hoạt nhằm san sẻ áp lực tài chính, mở rộng cơ hội sở hữu tổ ấm chất lượng cho khách hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.



Những giải thưởng bất động sản danh giá vì thế chính là sự ghi nhận xứng đáng từ giới chuyên môn, khách hàng và thị trường dành cho Tập đoàn. Đây là nền tảng vững chắc để Khải Hoàn Land tiếp tục triển khai những dự án chất lượng cao với nhiều giá trị khác biệt trong thời gian tới.