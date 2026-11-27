Không chỉ được giao lưu với Tổng biên tập Báo Thanh Niên và lắng nghe những chia sẻ về nghề báo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II còn có cơ hội trực tiếp tham quan các phòng ban, tìm hiểu quy trình sản xuất nội dung tại tòa soạn. Những trải nghiệm thực tế giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về môi trường làm báo hiện đại, đồng thời định hình thêm định hướng nghề nghiệp trong tương lai.