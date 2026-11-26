Tại buổi tọa đàm "Cùng Vietales khám phá văn hóa Việt Nam" do Vietales phối hợp cùng Fahasa tổ chức vào ngày 24.11, nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa Bùi Trân Phượng thẳng thắn chia sẻ nỗi "giật mình" nếu phải định nghĩa văn hóa Việt Nam bằng những gạch đầu dòng khô khan. Theo bà, trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, bà đã chứng kiến nhiều lần "đứt gãy văn hóa" qua biến thiên lịch sử. Từ sự chuyển dịch chữ viết khiến thế hệ sau không còn đọc được bia mộ, câu đối tổ tiên, đến việc dùng sai cả những từ gốc Hán thông dụng. Hệ quả là không chỉ người trẻ mà cả những thế hệ "ít trẻ hơn" cũng thiếu hụt tri thức căn bản về quá khứ. Bà nhấn mạnh, văn hóa là chuyện gắn liền với đời sống hằng ngày, nhưng để hiểu cách mình sống, mỗi người buộc phải không ngừng học hỏi.



Tiến sĩ Bùi Trân Phượng (ngồi giữa) và anh Nguyễn Đắc Thắng, CEO Vietales - Chuyện Người Việt Kể, lắng nghe và giải đáp thắc mắc về văn hóa từ người tham dự tọa đàm. ẢNH: NGUYÊN ÂN

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam lần đầu tiên có ngày lễ chính thức dành riêng cho văn hóa, ngày 24.11, đã mở ra một điểm chạm mới mẻ. Thay vì tiếp nhận một cách cứng nhắc theo các lý thuyết giáo điều, nhiều người trẻ đang chủ động lan tỏa văn hóa bằng sự chủ động, gần gũi trong chính đời sống thường nhật.

Khép lại buổi tọa đàm, tiến sĩ Bùi Trân Phượng bày tỏ niềm vui mừng khi xã hội có một Ngày Văn hóa để chúng ta cùng chậm lại, tò mò tìm hiểu cội nguồn, đồng thời gửi gắm kỳ vọng: "Nếu như toàn xã hội quan tâm hơn một chút đến văn hóa thay vì chỉ quan tâm đến tiền và quyền thì đó có thể là một bước đầu và hồng phúc cho dân tộc chăng?"