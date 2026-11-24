Những hạt rau muống nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay học sinh. Tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM, đây là khởi đầu cho một tiết học đặc biệt, nơi các em được tự tay gieo trồng và chăm sóc những luống rau của mình.

Từ một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, các em được tìm hiểu về hạt giống, điều kiện sinh trưởng của cây và trực tiếp bắt tay vào từng công đoạn trồng trọt. Từ chuẩn bị đất, gieo hạt đến chăm sóc cây, mỗi trải nghiệm đều mở ra một cách học mới: học bằng quan sát và chính đôi tay của mình.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, từng công đoạn được các em lần lượt thực hiện. Những bàn tay nhỏ thoăn thoắt xới đất, gieo hạt rồi nhẹ nhàng tưới nước lên luống trồng.

Học sinh tiểu học ở TP.HCM trồng rau trong sân trường, bán lấy tiền giúp đỡ bạn khó khăn

Qua hoạt động này, những kiến thức về khoa học, tự nhiên không còn là những khái niệm xa lạ.

Học sinh được trực tiếp quan sát, tìm hiểu điều kiện sinh trưởng của cây và trải nghiệm quá trình tạo ra một sản phẩm từ khâu đầu tiên.

Cũng từ đây, các em học cách phối hợp với bạn bè, kiên nhẫn hoàn thành công việc và có trách nhiệm với phần việc của mình.