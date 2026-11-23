Khoảng 16 giờ, khi các trường học chuẩn bị tan học, tại những giao lộ dọc tuyến đường Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), xe cộ đã bắt đầu đông dần.

Theo người dân sinh sống và buôn bán dọc tuyến đường Nguyễn Gia Trí, tình trạng này gần như diễn ra thường xuyên vào giờ cao điểm, nhất là khi học sinh, sinh viên tan học vào buổi trưa và chiều tối.

7 trường học cùng một khu vực: Giao lộ TP.HCM ‘ngộp thở’ giờ tan học, học sinh than ‘mệt quá’

Khi học sinh, sinh viên từ các trường đồng loạt ra về, lượng xe cộ đổ ra đường tăng nhanh, khiến giao thông tại khu vực trở nên quá tải.

Tình trạng ùn tắc khiến nhiều học sinh, sinh viên cảm thấy mệt mỏi, khó chịu khi phải chờ đợi giữa dòng xe đông nghịt, nhất là vào những ngày trời nắng nóng, khói bụi và hơi nóng từ các phương tiện càng khiến việc di chuyển thêm ngột ngạt. Kẹt xe vào buổi trưa trở thành nỗi ám ảnh của học sinh.

Càng về chiều tối, dòng người và phương tiện càng đông đúc. Đặc biệt, tại giao lộ Nguyễn Gia Trí – Ung Văn Khiêm, tình trạng ùn ứ càng trở nên rõ rệt ẢNH: AN MINH

Ô tô nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét. Trong khi đó, xe máy chen chúc, san sát nhau, len lỏi qua từng khoảng trống. Các phương tiện gần như phải nhích từng chút một mới có thể vượt qua giao lộ ẢNH: AN MINH

Giữa dòng xe đông nghịt, không khó bắt gặp những tình huống phanh gấp khi khoảng cách giữa các phương tiện quá gần. Theo người dân sống gần giao lộ, tình trạng va chạm giao thông tại đây cũng thường xuyên xảy ra. Chỉ ít ngày trước, hai xe máy đã tông nhau ngay tại khu vực này.

Thông tin về tình trạng này, ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thạnh Mỹ Tây xác nhận khu vực giao lộ Võ Oanh - Nguyễn Gia Trí thường xảy ra ùn ứ cục bộ vào giờ tan học của học sinh, sinh viên.

Trước thực trạng này, UBND phường Thạnh Mỹ Tây đã chỉ đạo Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh điều tiết, phân luồng tại các vị trí thường xuyên ùn ứ, đồng thời phối hợp điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông phù hợp thực tế.











