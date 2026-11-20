Những ngày qua, tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực giao lộ Võ Oanh - Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), đặc biệt vào giờ tan học, thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên trên mạng xã hội.



Chia sẻ về cảnh ùn ứ trước cổng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, tài khoản N.L mô tả xe từ trong trường đổ ra, xe ngoài đường liên tục đi vào, xe đến đón người, xe ôm đứng chờ, trong khi ô tô chỉ có thể nhích từng chút một. Tất cả dồn về khu vực trước cổng trường, tạo thành một "nút cổ chai".

Giờ tan học trùng giờ tan làm, cụm giao thông quanh khu vực Thạnh Mỹ Tây khiến nhiều người vất vả di chuyển ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Đứng ở đó 5 phút là hiểu cảm giác tiến không được, lùi không xong. Muốn đi nhanh cũng không được, đứng yên thì khói xe phả thẳng vào mặt. Còi xe bóp liên tục, người chen, xe lách, ai cũng muốn về nhà mà đều kẹt lại một chỗ", N.L chia sẻ.

Trước tình trạng này, anh Nguyễn Trí Trực (sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) đã đăng tải đề xuất tổ chức lại lối ra vào trường, mở thêm cổng ở hướng đường D5 nhằm hạn chế các dòng xe giao cắt trước cổng.

Trong khi đó, một tân sinh viên cho biết do nhà xa trường, phải di chuyển qua nhiều tuyến đường nên vẫn phụ thuộc vào Google Maps để tìm đường đi học. Do đó, có muốn tránh kẹt xe cũng không biết phải đi thế nào.

Phường Thạnh Mỹ Tây nói gì về tình trạng ùn ứ ở giao lộ?

Trao đổi về tình trạng trên, ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thạnh Mỹ Tây xác nhận khu vực giao lộ Võ Oanh - Nguyễn Gia Trí thường xảy ra ùn ứ cục bộ vào giờ tan học của học sinh, sinh viên.

Theo ông Minh, một trong những nguyên nhân chính là khu vực này tập trung nhiều trường học như Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, Trường THPT Gia Định, Trường THCS Đống Đa, Trường Quốc tế Á Châu và Trường liên cấp Anh Quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thạnh Mỹ Tây ẢNH: NGUYỄN ANH

Vào giờ tan học, lượng lớn học sinh, sinh viên cùng phương tiện cá nhân tập trung trong một khoảng thời gian, cộng với dòng xe của người dân qua khu vực, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông còn hạn chế, trong khi các tuyến đường kết nối như Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm, D5 cũng có lưu lượng xe cao. Các dòng phương tiện giao cắt, xung đột khi lưu thông, cùng với ý thức chấp hành giao thông chưa cao của một bộ phận người đi đường, khiến tình trạng ùn ứ gia tăng.

Trước thực trạng này, UBND phường Thạnh Mỹ Tây đã chỉ đạo Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh điều tiết, phân luồng tại các vị trí thường xuyên ùn ứ, đồng thời phối hợp điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông phù hợp thực tế.

Ngày 5.11 vừa qua, UBND phường đã mời đại diện Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Trường THPT Gia Định, Trường THCS Đống Đa và Trường liên cấp Anh Quốc cùng bàn giải pháp giảm ùn ứ.

Phường đề nghị các trường học nghiên cứu phân bổ giờ tan học hợp lý, hướng dẫn học sinh, sinh viên ra vào trường, bố trí khu vực đón trả phù hợp, tránh để phương tiện tập trung cùng lúc trước cổng trường và tại giao lộ.

Theo UBND phường Thạnh Mỹ Tây, sau 2 tuần triển khai, tình trạng ùn ứ tại khu vực đã cải thiện rõ rệt, chỉ còn xảy ra ở một vài thời điểm.

Cụm ùn tắc ở các đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Gia Trí, Võ Oanh, Ung Văn Khiêm khiến nhiều người đi đường cũng ngán ngẩm ẢNH: NHẬT THỊNH

Song song đó, phường tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định và các hành vi cản trở giao thông. Trong 11 tháng năm 2026, phường ghi nhận 2.248 vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Về lâu dài, địa phương cho biết dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, có điểm đầu tại đường Võ Oanh, cùng dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện giao thông khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

UBND phường cũng sẽ kiến nghị Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng khảo sát, đánh giá tổng thể tình trạng ùn tắc trên các tuyến Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Văn Thương để đề xuất phương án giải quyết phù hợp.