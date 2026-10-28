Vì sao cổng trường ở TP.HCM vẫn kẹt cứng dù có lực lượng phân luồng?

Chiều 26 và sáng 27.10, trở lại những khu vực cổng trường từng được Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng ùn tắc, nhóm phóng viên ghi nhận nhiều nơi có chuyển biến, lực lượng chức năng có mặt điều tiết vào giờ tan trường.

Cụ thể, trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu ở đường Đinh Tiên Hoàng, Trường THCS Hà Huy Tập đường Phan Đăng Lưu (cùng phường Gia Định); Trường THPT Thanh Đa trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh); Trường THPT Gò Vấp ở đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông)... có công an phường, an ninh trật tự cơ sở điều tiết, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ.

Tuy nhiên, cảnh hàng rong bủa vây vỉa hè, phụ huynh dừng xe dưới lòng đường chờ đón con vẫn tái diễn ở một số nơi.

Cổng trường ở vòng xoay Phú Lâm giờ tan trường ẢNH: TRẦN KHA

Đáng nói, tại một số khu vực, lực lượng chức năng phải túc trực nhiều giờ, thậm chí chặn ô tô đi vào đường hẹp để hạn chế ùn tắc. Thế nhưng, khi hàng trăm phụ huynh cùng đổ về đón con, việc đi lại vẫn gặp nhiều khó khăn.

Chặn ô tô vào đường hẹp, nhắc phụ huynh từng chút

Khoảng 17 giờ, khu vực đường Tân Hòa Đông, đoạn trước Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường tiểu học Phú Lâm (phường Phú Lâm) đông nghẹt phương tiện. Dọc hai bên đường, nhiều xe đẩy bán đồ ăn vặt, nước uống lấn chiếm vỉa hè, có nơi bày bán xuống cả lòng đường. Nhiều học sinh phải len lỏi dưới lòng đường, giữa dòng xe đang di chuyển.

An ninh trật tự cơ sở có mặt từ 16 giờ để chặn ô tô vào khu vực ẢNH: TRẦN KHA

Cùng thời điểm, phụ huynh đến đón con đứng chờ thành hàng dài, từ khu vực vòng xoay Phú Lâm vào đường Tân Hòa Đông. Xe máy nối đuôi nhau sát mép đường, trong khi dòng phương tiện qua lại phải di chuyển chậm.

Để hạn chế ùn tắc, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp công an túc trực phân luồng từ 16 giờ. Tại vòng xoay Phú Lâm, lực lượng chức năng đặt rào chắn, hướng dẫn ô tô chuyển sang hướng khác, không đi vào đường Tân Hòa Đông trong giờ học sinh tan trường.

Một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp phân luồng cho biết đường Tân Hòa Đông vốn hẹp, chỉ cần 1 - 2 ô tô đi vào đúng lúc học sinh ùa ra là cả đoạn đường có thể kẹt cứng.

Theo người này, mỗi ca trực chiều kéo dài từ 16 giờ đến 18 giờ 30 phút, trong đó khoảng 17 giờ là thời điểm căng thẳng nhất.

Nhưng khi học sinh ùa ra cùng lúc, cả đoạn bị ùn tắc ẢNH: TRẦN KHA

"Phụ huynh đến đón con rất đông nhưng sân trường không đủ chỗ nên phải đứng chờ bên ngoài. Chúng tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc mọi người xếp xe sát mép đường, chừa lối đi", người này chia sẻ.

Có mặt đón con tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, anh Nguyễn Văn Hải cho biết cảnh đông đúc vào giờ tan trường đã trở nên quen thuộc. Nhờ lực lượng điều tiết thường xuyên nhắc nhở, phụ huynh cũng tự giác xếp xe gọn hơn.

Phụ huynh cho biết phải dừng ở lòng đường chờ đón con vì trường không đủ chỗ để phụ huynh vào sân ẢNH: TRẦN KHA

"Biết dừng xe dưới lòng đường dễ cản trở giao thông nhưng trường chật, xung quanh không có chỗ đỗ. Chúng tôi chỉ còn cách đứng nép vào lề, chờ con ra rồi đi ngay", anh Hải nói.

Hàng rong chắn hẻm, phụ huynh vẫn gặp khó khi đón con ở cổng trường

Tình trạng ùn ứ cũng diễn ra tại khu vực Thoại Ngọc Hầu - Kênh Tân Hóa (phường Tân Phú). Đoạn đường dài chưa đầy 1 km nhưng tập trung nhiều cơ sở giáo dục, từ mầm non, phổ thông đến đại học.

Vào giờ cao điểm, lượng xe đưa đón học sinh, sinh viên cùng phương tiện lưu thông qua khu vực tăng mạnh. Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong và an ninh cơ sở phải liên tục điều tiết, nhắc phụ huynh không dừng xe thành từng cụm gây cản trở giao thông.

Lực lượng thanh niên xung điều tiết giao thông trên đường Thoại Ngọc Hầu ẢNH: TRẦN KHA

Trong khi đó, tại hẻm 107 dẫn vào đường Liên khu 4 - 5, khu vực Trường tiểu học Kim Đồng, việc đưa đón học sinh còn chật vật hơn vì hàng rong bày bán ngay dưới lòng đường.

Tuyến hẻm vốn nhỏ hẹp nhưng vào buổi sáng, nhiều quầy hàng rong tập trung bán đồ ăn, thức uống. Không ít phụ huynh tiện đường đưa con đi học đã dừng xe mua thức ăn sáng, khiến lối đi càng bị thu hẹp.

Chị Phương Thảo, phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Kim Đồng, cho hay hẻm 107 là lối đi chính vào trường nhưng có nhiều ô tô, xe tải qua lại. Việc hàng rong bày bán dưới lòng đường, cộng thêm phụ huynh dừng xe mua đồ ăn sáng khiến giao thông thường xuyên bị nghẽn.



Hàng rong trước cổng Trường tiểu học Kim Đồng ẢNH: TRẦN KHA

"Đưa đón con vừa mất thời gian, vừa nơm nớp lo tai nạn. Tôi mong chính quyền địa phương có biện pháp kiên quyết xử lý hàng rong lấn chiếm, trả lại lối đi thông thoáng cho học sinh", chị Thảo bày tỏ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, thành phố từng xác định 526 cơ sở giáo dục có tình hình trật tự phức tạp, đến nay còn khoảng 62 trường cần tập trung giải quyết.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.549 trường hợp vi phạm tại khu vực cổng trường.

Cảnh sát trật tự xử lý hàng rong trước cổng trường, nhưng nhiều nơi vẫn còn cảnh ùn tắc vì học sinh ùa ra cùng lúc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số nguyên nhân được chỉ ra gồm tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe không đúng quy định; hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường; thiếu khu vực chờ đón học sinh và việc xử lý vi phạm tại một số địa bàn chưa quyết liệt.

Về phía ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Các trường cần tổ chức, hướng dẫn việc đưa đón học sinh, phối hợp bố trí khu vực dừng, đỗ phù hợp với điều kiện thực tế.