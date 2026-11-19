Những ngày qua, đường Mai Chí Thọ đông đúc phương tiện, đặc biệt tại các giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não và Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch. Vào giờ cao điểm sáng, chiều, dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau chờ qua đèn tín hiệu giao thông, nhiều thời điểm di chuyển chậm.

Theo ghi nhận, khi lượng xe dồn về các giao lộ tăng cao, nhiều người đi xe máy tìm cách di chuyển vào làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Dòng xe dừng chờ đèn đỏ trên đường Mai Chí Thọ kéo dài ẢNH: NGUYỄN ANH

Sáng 19.11, để hạn chế tình trạng xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp, CSGT phải điều tiết ở giao lộ, thanh niên xung phong đứng nhắc người dân lưu thông đúng quy định.

Anh Bùi Văn Việt Bình (ở phường Long Trường, TP.HCM) cho biết anh thường xuyên đi qua đường Mai Chí Thọ và nhận thấy tình trạng ùn ứ xảy ra nhiều vào buổi sáng, chiều, đặc biệt từ khoảng 17 giờ.

"Bình thường tôi đi khoảng 20 - 25 phút là tới nơi, nhưng những lúc ùn tắc phải mất 40 - 45 phút. Có đường khác để đi nhưng xa hơn, đây vẫn là tuyến gần nhất", anh Bình chia sẻ.

Theo anh Bình, lượng xe qua đường Mai Chí Thọ vốn đã đông từ lâu, nhưng việc phải chờ đợi tại các giao lộ khiến thời gian di chuyển kéo dài. "Mong cơ quan chức năng có phương án điều tiết giao thông tốt hơn để người dân đỡ mất thời gian", anh nói.

Tình trạng ùn ứ trên đường Mai Chí Thọ bắt đầu từ giữa tháng 10 tới nay ẢNH: NGUYỄN ANH

Người dân từ các địa phương khác đến TP.HCM cũng mệt mỏi khi gặp cảnh ùn ứ trên tuyến đường này. Anh Lê Phía Đông (đến từ Đồng Nai) cho biết anh chở con lên TP.HCM khám bệnh. Hai cha con xuất phát từ 6 giờ sáng, nhưng khi đến đường Mai Chí Thọ lại phải chờ giữa dòng xe đông đúc.

"Tôi đứng chờ ở đây khoảng 10 phút rồi. Từ Đồng Nai lên đây ít đường để lựa chọn, đi đường này mới thuận tiện. Hai cha con đi đường xa đã mệt, giờ lại kẹt xe, con phải ngồi trên xe quá lâu nên rất mệt mỏi", anh Đông chia sẻ.

Theo anh Đông, vì không thường xuyên đi tuyến đường này nên anh mong giao thông được cải thiện, giúp người dân từ xa đến TP.HCM khám chữa bệnh thuận tiện hơn.

Vì sao đường Mai Chí Thọ ùn ứ gia tăng?

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), tình trạng ùn ứ trên đường Mai Chí Thọ gia tăng từ ngày 17.10.2026, sau khi đường Lương Định Của, đoạn từ đường Trần Não đến đường N3, được rào chắn toàn bộ mặt đường để thi công.

Việc rào chắn phục vụ công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam, đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ, trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Do đường Lương Định Của bị rào chắn, lượng lớn xe máy và ô tô chuyển hướng sang đường Mai Chí Thọ, khiến áp lực giao thông trên tuyến đường này tăng cao.



CSGT túc trực điều tiết vào giờ cao điểm tại giao lộ ẢNH: NGUYỄN ANH

Hai vị trí thường xuyên xảy ra ùn ứ là giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não và Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, tập trung vào giờ cao điểm sáng từ 7 - 9 giờ và chiều từ 16 - 18 giờ.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cũng xác nhận trong những thời điểm ùn ứ, đã xuất hiện tình trạng người điều khiển xe máy đi vào làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Sắp mở rộng giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não để giảm ùn tắc

Trước tình trạng trên, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết sẽ phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM và Đội CSGT Cát Lái đề xuất Sở Xây dựng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ùn ứ trên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Cơ Thạch.

Cơ quan chức năng sẽ cải tạo, mở rộng giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não để tăng khả năng thông hành, giúp phương tiện thoát qua giao lộ nhanh hơn.

Khi không có thanh niên xung phong nhắc nhở, xe máy lại nối đuôi nhau vào làn đường riêng cho xe đạp ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, đơn vị đang phối hợp Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thực hiện di dời cây xanh, hệ thống chiếu sáng. Sau khi hoàn tất, các tiểu đảo trong giao lộ sẽ được tháo dỡ để mở rộng diện tích lưu thông. Dự kiến công việc hoàn thành trước ngày 30.11.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ đề xuất cấm ô tô rẽ trái trên phần đường dành cho xe hỗn hợp của đường Mai Chí Thọ vào giờ cao điểm sáng và chiều, nhằm giảm xung đột giao thông.

Lực lượng CSGT cũng sẽ được bố trí điều tiết, hướng dẫn phương tiện tại hai giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não và Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch vào giờ cao điểm, đồng thời hướng dẫn người dân lưu thông đúng làn đường, phần đường quy định.

Ngoài các giải pháp trước mắt, cơ quan chức năng sẽ đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa đoạn đường Lương Định Của từ Trần Não đến đường N3 vào khai thác, giảm áp lực phương tiện dồn sang đường Mai Chí Thọ.