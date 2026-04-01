CSGT TP.HCM tăng cường điều tiết đường Mai Chí Thọ, 'hạ nhiệt' ùn ứ giờ cao điểm

Sau khi ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ tại giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não (phường An Khánh, TP.HCM), Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã tăng cường điều tiết tại giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não để trực tiếp điều khiển đèn tín hiệu, góp phần "hạ nhiệt" ùn ứ giờ cao điểm.

Do đó, Đội CSGT Cát Lái đã phối hợp Trung tâm Chỉ huy điều khiển giao thông TP.HCM để rà soát, điều chỉnh lại thông số hệ thống đèn tín hiệu. Hướng điều chỉnh ưu tiên kéo dài thời gian lưu thông cho trục chính Mai Chí Thọ - nơi có mật độ phương tiện lớn.



Song song đó, CSGT được tăng cường trực tiếp tại nút giao để điều tiết giao thông. Trong các khung giờ cao điểm (6 giờ 30 - 8 giờ 30 và 16 giờ 30 - 19 giờ), cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để điều khiển đèn tín hiệu thủ công, linh hoạt phân luồng theo thực tế, góp phần "hạ nhiệt" ùn ứ.

Đội CSGT Cát Lái cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát lưu lượng phương tiện qua khu vực này để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của CSGT và tín hiệu đèn; giữ khoảng cách an toàn, không lấn làn, không chạy xe lên vỉa hè và không dừng quá vạch khi chờ đèn đỏ, tránh gây cản trở các hướng lưu thông khác.

Trước đó, trong giờ cao điểm một số ngày trong tuần, dòng xe trên Mai Chí Thọ thường xuyên dồn ứ, kéo dài qua nhiều chu kỳ đèn. Trái lại, hướng lưu thông từ Trần Não lại khá thông thoáng trong nhiều thời điểm.

Người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông tại khu vực qua số trực ban Đội CSGT Cát Lái (028 3747 1999), đường dây nóng 0326 08.08.08 hoặc kênh Zalo official account "Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM" để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.