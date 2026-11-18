Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông tin về tình hình giao thông tại các khu vực rào chắn thi công metro số 2, đặc biệt trên đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8.

Theo thống kê, TP.HCM có 250 công trình thi công trên đường bộ, trong đó 174 công trình đã hoàn thành, 76 công trình đang triển khai.

Đáng chú ý, các đoạn thi công metro số 2 trên đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, khu vực Bảy Hiền và các tuyến kết nối có nguy cơ ùn tắc cao, nhất là vào giờ cao điểm sáng từ 6 - 9 giờ và chiều từ 16 - 19 giờ 30.

Mặt đường bị thu hẹp do rào chắn thi công metro và lượng phương tiện vượt khả năng thông hành gây ùn tắc trên đường Trường Chinh ẢNH: NHẬT THỊNH

Điển hình, tại khu vực thi công nhà ga S10 trên đường Trường Chinh, rào chắn từng khiến mặt đường hướng vào trung tâm thu hẹp từ khoảng 5 làn xuống còn 3,5 làn. Trong khi đó, khu vực ga Bảy Hiền và ga Tao Đàn cũng phải điều chỉnh hướng lưu thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ thi công.

Theo Phòng CSGT, tình trạng ùn tắc không chỉ do mặt đường bị thu hẹp mà còn bởi lưu lượng phương tiện vượt khả năng thông hành, đặc biệt tại các giao lộ ở hai đầu rào chắn. Khi xuất hiện điểm nghẽn, phương tiện chuyển sang các tuyến đường lân cận, dễ gây ùn tắc dây chuyền. Áp lực giao thông dự báo còn tăng vào cuối năm khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Rà soát rào chắn, điều chỉnh đèn tín hiệu quanh công trường

Để giảm áp lực giao thông tại các khu vực thi công, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ đầu tư rà soát phương án tổ chức giao thông tại từng công trình.

Trong đó, các đơn vị thi công được yêu cầu thu gọn rào chắn, thi công cuốn chiếu, hoàn trả mặt đường ngay khi đủ điều kiện; hạn chế tập kết vật tư, phương tiện thi công gây cản trở giao thông trong giờ cao điểm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, tổ chức làn đường linh hoạt và bổ sung biển hướng dẫn phân luồng từ xa, tránh để các tuyến đường thay thế bị quá tải.

Đường Trường Chinh liên tục thay đổi tổ chức giao thông để thi công metro ẢNH: NHẬT THỊNH

Phòng CSGT cũng tăng cường kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc bảo đảm an toàn giao thông; xử lý các trường hợp thi công sai phương án hoặc chiếm dụng mặt đường không đúng quy định.

Một giải pháp đã được triển khai là tổ chức làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh. Theo đó, giờ cao điểm sáng tăng hướng vào trung tâm lên 4,5 làn; giờ cao điểm chiều tăng hướng về An Sương lên 4 làn, góp phần cải thiện tình hình lưu thông.



Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả để nghiên cứu áp dụng giải pháp này tại những vị trí có điều kiện phù hợp.

Xây dựng 29 phương án chống ùn tắc, phân luồng từ xa

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã xây dựng 29 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tổ chức phân luồng từ xa theo 5 cụm trọng điểm. Các đội, trạm được chỉ đạo tăng cường lực lượng tại những nút giao, khu vực công trường và các tuyến kết nối trong giờ cao điểm.

Thông qua hệ thống camera giám sát và thông tin từ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường, CSGT chủ động phát hiện sớm nguy cơ ùn tắc để điều tiết phương tiện. Đồng thời, phối hợp Sở Xây dựng, công an cấp xã, lực lượng thanh niên xung phong và đơn vị thi công xử lý các tình huống phát sinh.

Áp lực giao thông đổ dồn lên các tuyến đường lân cận cụm đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8 ẢNH: NHẬT THỊNH

Với những vị trí ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng sẽ giải tỏa tại điểm nghẽn, điều tiết từ các giao lộ phía trước, phân tán phương tiện sang những tuyến đường còn khả năng tiếp nhận.

Trường hợp xảy ra tai nạn, phương tiện hư hỏng hoặc sự cố công trình, CSGT ưu tiên giải phóng hiện trường, sớm khôi phục lưu thông. Khi cần thiết và đủ điều kiện an toàn, lực lượng chức năng sẽ phối hợp đơn vị thi công điều chỉnh rào chắn.

Theo Phòng CSGT, mục tiêu là chuyển từ xử lý khi ùn tắc đã xảy ra sang chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không để ùn tắc cục bộ lan rộng sang các khu vực khác.