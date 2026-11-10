CSGT TP.HCM khuyến cáo lắp thêm gương quan sát điểm mù cho xe tải, xe container

Ngày 10.11, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông tin về nguy cơ tai nạn do điểm mù của xe tải, xe container và cách phòng tránh. Trong đó, CSGT khuyến cáo doanh nghiệp vận tải trang bị gương hỗ trợ quan sát điểm mù, camera và cảm biến cảnh báo.

Theo CSGT, giao thông ở TP.HCM đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giữa xe máy, xe đạp với các loại xe có kích thước lớn như xe tải, xe container và xe buýt. Nguy cơ này xuất phát từ việc nhiều loại phương tiện cùng lưu thông trên một tuyến đường.

Vùng điểm mù của container, xe tải ẢNH: PC08

CSGT TP.HCM lưu ý người tham gia giao thông cần ghi nhớ nguyên tắc "không thấy gương chiếu hậu của xe lớn thì không nên đến gần"; chủ động giữ khoảng cách, tránh di chuyển vào các vùng khuất tầm nhìn, đặc biệt khi xe lớn chuyển hướng.

Đồng thời, CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cần trang bị camera, cảm biến cảnh báo điểm mù và gương hỗ trợ quan sát; tài xế phải thường xuyên kiểm tra phương tiện, nâng cao khả năng quan sát và thận trọng khi chuyển làn, rẽ hướng, lùi xe.

CSGT lưu ý an toàn giao thông không chỉ phụ thuộc vào khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện mà còn đòi hỏi ý thức phòng ngừa của mỗi người tham gia giao thông. Việc giữ khoảng cách phù hợp, tuân thủ quy tắc giao thông và cẩn trọng đúng lúc có thể ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc.

Điểm mù là gì?

CSGT cho rằng tai nạn liên quan đến điểm mù là mối nguy hiểm cần được nhận diện và chủ động phòng ngừa, bởi người điều khiển phương tiện nhỏ có thể nằm ngay trong vùng tài xế xe lớn không thể quan sát được.



Điểm mù là những khu vực xung quanh phương tiện bị hạn chế hoặc không thể quan sát qua hệ thống gương chiếu hậu.

Người đi xe đạp, xe máy dễ rơi vào điểm mù của container ẢNH: PC08

Do đặc điểm cabin cao, thân xe dài và kết cấu cồng kềnh, xe ô tô lớn thường có 4 vùng khuất tầm nhìn nguy hiểm: phía trước đầu xe, hai bên hông xe, phía sau đuôi xe và khu vực khuất tầm nhìn khi chuyển hướng.

Đặc biệt, phía bên phải cabin và khu vực sát đầu xe là những vị trí người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp rất dễ rơi vào vùng tài xế khó quan sát.

Nguy hiểm hơn, khi xe lớn rẽ hoặc quay đầu, phần thân và đuôi xe tạo ra quỹ đạo chuyển động rộng, có thể quét sát lề đường và các phương tiện xung quanh. Việc cố tình vượt lên, chen vào khoảng trống bên hông hoặc cắt ngang đầu xe lớn trong thời điểm này có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.