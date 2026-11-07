Dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc, hơn 8 tiếng sau vẫn bị CSGT phạt

Ngày 7.11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa liên tục phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc.

Theo đó, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, CSGT kiểm tra xe đầu kéo biển số 50E - 331.xx.

Tài xế dùng điện thoại sau hơn 8 tiếng vẫn bị CSGT lập biên bản ẢNH: C08

Qua kiểm tra dữ liệu camera giám sát buồng lái, lực lượng chức năng phát hiện tài xế đã dùng điện thoại khi lái xe vào lúc 6 giờ 55 cùng ngày, khi đang điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường cao tốc.

Như vậy, từ thời điểm tài xế sử dụng điện thoại đến khi bị CSGT phát hiện là 8 giờ 35 phút. Dù hành vi vi phạm xảy ra từ sáng sớm, hình ảnh ghi nhận qua camera vẫn là căn cứ để lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản xử phạt.

Trước đó, lúc 14 giờ 50 ngày 6.11, cũng tại trạm thu phí Long Phước, CSGT dừng kiểm tra xe đầu kéo biển số 60H - 115.xx.

Tài xế đầu kéo bị phát hiện qua camera giám sát hành trình ẢNH: C08

Qua trích xuất dữ liệu camera giám sát buồng lái, CSGT phát hiện tài xế đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại lúc 13 giờ 30 cùng ngày, khi đang lái xe trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Hành vi vi phạm được camera ghi nhận trước thời điểm kiểm tra 1 giờ 20 phút. CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế theo quy định.

Một trường hợp khác được phát hiện lúc 12 giờ 15 ngày 5.11. Qua kiểm tra camera giám sát hành trình của xe đầu kéo biển số 60H - 441.xx, CSGT phát hiện tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại lúc 12 giờ 02 cùng ngày, tức 13 phút trước thời điểm kiểm tra.

Với hình ảnh "tố" rõ nét từ camera giám sát buồng lái, các tài xế đều thừa nhận vi phạm, ký biên bản xác nhận đúng lỗi.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với trường hợp này.

Dùng điện thoại khi lái xe bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi phương tiện đang di chuyển trên đường bộ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi dùng điện thoại khi lái xe mà gây tai nạn giao thông, người vi phạm bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, các trường hợp vi phạm nêu trên đều được phát hiện qua việc kiểm tra dữ liệu camera sau thời điểm xảy ra hành vi. Điều này cho thấy tài xế dù không bị CSGT dừng xe ngay lúc sử dụng điện thoại vẫn có thể bị phát hiện, xử lý khi lực lượng chức năng kiểm tra hình ảnh ghi nhận trước đó.



Tài xế dùng điện thoại khi lái xe sẽ bị phạt trung bình 5 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe ẢNH: C08

CSGT khuyến cáo tài xế cần tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện, tuyệt đối không dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển.

Đặc biệt, trên đường cao tốc, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, khoảng cách di chuyển trong vài giây có thể lên đến hàng chục mét. Việc nhìn vào màn hình điện thoại, đọc tin nhắn hoặc thao tác trên thiết bị có thể khiến tài xế không kịp phát hiện phương tiện phía trước giảm tốc, chuyển làn hay những tình huống bất ngờ.

Đối với xe đầu kéo, xe tải nặng, nguy cơ càng đáng lưu ý do phương tiện có kích thước lớn, quãng đường phanh dài và cần nhiều thời gian hơn để xử lý tình huống.

Việc kiểm tra dữ liệu camera giám sát buồng lái cũng là lời cảnh báo đối với những tài xế có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ sử dụng điện thoại trong thời gian ngắn hoặc khi không có CSGT làm nhiệm vụ trên đường thì sẽ không bị phát hiện.

