CSGT kiểm tra xe khách lúc nửa đêm, phát hiện loạt lỗi phạt hơn 75 triệu đồng

Ngày 4.11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt tài xế và chủ một xe khách tổng cộng 75,2 triệu đồng do hàng loạt vi phạm được phát hiện trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang.

Trước đó, lúc 0 giờ 1 phút ngày 2.11, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí Km1469+212 trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang.

Tại đây, CSGT dừng kiểm tra xe khách biển số 77H - 090.xx do tài xế L.H.T (58 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện có nhiều vi phạm liên quan đến việc chở khách và hoạt động kinh doanh vận tải.

CSGT kiểm tra xe khách lúc nửa đêm và phát hiện nhiều lỗi vi phạm ẢNH: C08

Cụ thể, xe khách này được phép chở 26 người nhưng thực tế chở 30 người, vượt 4 người so với quy định. Đây là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, chạy tuyến có cự ly trên 300 km.

Ngoài lỗi chở quá số người quy định, tài xế còn bị lập biên bản về hành vi để hàng hóa trong khoang chở hành khách.

CSGT cũng xác định tài xế sử dụng hợp đồng vận tải hành khách bằng văn bản giấy nhưng nội dung hợp đồng không đúng quy định.

Bên cạnh đó, xe khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tài xế còn không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định khi điều khiển xe khách. Với các lỗi trên, tổng mức phạt đối với tài xế L.H.T là 11,2 triệu đồng.

Chủ xe khách bị phạt 64 triệu đồng

CSGT cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Hợp tác xã giao thông vận tải H.N với nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, hợp tác xã bị xử lý về việc để người làm công điều khiển phương tiện chở quá số người trên xe.

Ngoài ra, chủ xe cũng bị phạt vì vi phạm quy định về sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng hợp đồng không đúng quy định; đưa xe có kích thước khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật vào hoạt động và không cấp thẻ nhận dạng lái xe.

Chủ xe bị phạt 64 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe khách là 75,2 triệu đồng.

CSGT kiểm tra phát hiện xe chở quá số khách và chở hàng trên khoang hành khách ẢNH: C08

CSGT đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ phù hiệu xe, chứng nhận đăng ký xe, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cần chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, hợp đồng vận tải và điều kiện kỹ thuật của phương tiện. Tài xế không chở quá số người quy định, không để hàng hóa trong khoang hành khách, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định khi điều khiển xe kinh doanh vận tải.

Việc chở quá số người, bố trí hàng hóa không đúng nơi quy định có thể ảnh hưởng đến an toàn của hành khách, đặc biệt khi phương tiện di chuyển trên cao tốc.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, tập trung vào hành vi chở quá số người quy định, vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải và an toàn kỹ thuật phương tiện. Qua đó, nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho hành khách và các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.