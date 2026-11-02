Cục CSGT phối hợp tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc

Ngày 2.11, tại Trường tiểu học Tân Sơn Nhì (TP.HCM), Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Nam, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2026 - 2027.

Năm học này, Cục CSGT cùng các đơn vị trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại chương trình, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Tân Sơn Nhì đại diện học sinh khu vực miền Nam nhận mũ bảo hiểm từ các đơn vị phối hợp tổ chức. Hơn 1.200 học sinh và phụ huynh cũng được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trong đó có cách nhận biết, dự đoán và phòng tránh những tình huống nguy hiểm khi đi đường.

Trước đó, chương trình đã được phát động tại Hà Nội ngày 28.9 và Đà Nẵng ngày 19.10.

Đội mũ bảo hiểm đúng cách, dù đi gần hay xa

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Luyện, Phó trưởng phòng Học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh việc trao tặng mũ bảo hiểm cần gắn với hướng dẫn học sinh sử dụng đúng cách. Hiệu quả của hoạt động không chỉ nằm ở số lượng mũ được trao mà còn thể hiện qua việc các em hình thành, duy trì thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo đó, nhà trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở các em đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện theo quy định.

CSGT hướng dẫn các em cách cài mũ bảo hiểm đúng cách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, phụ huynh phải làm gương cho con trong việc chấp hành quy định giao thông. Trước mỗi chuyến đi, cha mẹ cần dành thời gian đội mũ, cài quai đúng cách cho trẻ, kể cả khi chỉ di chuyển một quãng đường ngắn.

Bên cạnh đó, người lớn cần chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Khi hướng dẫn trẻ sang đường, cần nhắc các em đi đúng phần đường dành cho người đi bộ để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo đơn vị tổ chức, học sinh lớp 1 là lứa tuổi bắt đầu hình thành nhận thức và thói quen tham gia giao thông. Vì vậy, việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ trẻ khi ngồi trên xe máy.

Các em hào hứng tham gia tìm hiểu an toàn giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gần 14 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng

Ông Shinsuke Horiuchi, Phó tổng giám đốc Honda Việt Nam, cho biết chương trình năm học 2026 - 2027 tiếp tục trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc.

Hoạt động này được Honda Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng triển khai từ năm 2018. Đến nay, tổng số mũ bảo hiểm được trao tặng đạt gần 14 triệu chiếc. Ông Shinsuke Horiuchi bày tỏ kỳ vọng những chiếc mũ bảo hiểm được trao tặng sẽ giúp học sinh hình thành thói quen đội mũ đạt chuẩn mỗi khi tham gia giao thông.

Tại chương trình, các em học sinh cũng được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phụ huynh cũng được tham gia đào tạo và thực hành kỹ năng lái xe an toàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong thời gian tới, Honda Việt Nam dự kiến tiếp tục phối hợp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và các đối tác triển khai hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, trong đó mở rộng tuyên truyền đến nhóm trẻ dưới 6 tuổi.

Chương trình hướng đến mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là không có người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh.