Làm sao ước lượng khoảng cách an toàn giữa 2 xe bằng mắt thường? Cục CSGT giải đáp

Mới đây, Cục CSGT đăng tải thông tin giải thích về khoảng cách an toàn, một người dùng mạng xã hội đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách đo bằng mắt thường ở từng tốc độ để người dân có thể thực hành, thay vì chỉ đưa ra những con số trên lý thuyết.

Giải đáp thắc mắc này, Cục CSGT cho biết việc giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe phụ thuộc vào ý thức, khả năng cảm nhận và kỹ năng của người lái.

Khi tham gia giao thông, tài xế cần tự ước lượng khoảng cách với xe phía trước dựa trên tốc độ đang chạy, điều kiện đường sá và mật độ phương tiện lưu thông.

CSGT xử phạt không giữ khoảng cách an toàn tại những vị trí trên đường có biển báo, vạch kẻ đường thông tin về khoảng cách an toàn, kết hợp với hệ thống giám sát tốc độ phương tiện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Cục CSGT, người lái có kinh nghiệm, ý thức và kỹ năng tốt sẽ có khả năng tự ước lượng, duy trì khoảng cách phù hợp.

Đặc biệt, tại những tuyến đường có biển báo hoặc vạch kẻ đường thể hiện khoảng cách an toàn, nhất là đường cao tốc, tài xế có thể dựa vào các dấu hiệu này để kiểm chứng khả năng ước lượng của mình.

Trước đó, nhiều tài xế thắc mắc phải giữ khoảng cách bao nhiêu mét với xe phía trước để tránh tai nạn, cách ước lượng bằng mắt thường và khi nào bị CSGT xử phạt.



Theo Cục CSGT, khoảng cách an toàn là cự ly tối thiểu giữa xe phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước trên cùng làn đường. Khoảng cách này phải đủ để người lái kịp phanh, giảm tốc độ hoặc dừng lại mà không xảy ra va chạm khi xe phía trước bất ngờ giảm tốc hoặc dừng đột ngột.



Trước đó, nhiều tài xế bày tỏ ở những đoạn cao tốc "quá tải" thì rất khó giữ khoảng cách an toàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cục CSGT nhấn mạnh, khoảng cách an toàn luôn gắn liền với tốc độ di chuyển, đồng thời phụ thuộc vào điều kiện mặt đường, hệ thống an toàn của phương tiện và khả năng phản ứng của người lái.

Chạy 100 km/giờ, cần khoảng 80 m để dừng xe

Để giải thích rõ hơn, Cục CSGT dẫn các nghiên cứu khoa học, khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và chương trình Vision Zero của Thụy Điển về mối liên hệ giữa tốc độ với quãng đường dừng xe.

Trong điều kiện mặt đường tiêu chuẩn, khô ráo, tính cả khoảng thời gian 1 giây từ khi người lái phát hiện nguy hiểm đến lúc đạp phanh, quãng đường để phương tiện dừng lại được nêu như sau:

Xe chạy 80 km/giờ: cần khoảng 60 m để dừng.



Xe chạy 90 km/giờ: cần khoảng 70 m để dừng.



Xe chạy 100 km/giờ: cần khoảng 80 m để dừng.



Như vậy, khi tốc độ càng cao, quãng đường cần thiết để dừng xe càng dài. Các con số trên là quãng đường dừng xe trong điều kiện được Cục CSGT dẫn chứng, không phải mức khoảng cách tối thiểu bắt buộc giữa 2 xe trên mọi tuyến đường.



Cục CSGT giải đáp: Làm sao ước lượng khoảng cách an toàn giữa 2 xe bằng mắt thường?

CSGT xác định lỗi không giữ khoảng cách an toàn thế nào?

Bên cạnh cách ước lượng khoảng cách, nhiều người cũng quan tâm việc CSGT căn cứ vào đâu để xác định lỗi vi phạm khi các phương tiện đang di chuyển.

Về vấn đề này, Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng không thể trực tiếp đo khoảng cách giữa các xe khi đang lưu thông trên đường.

Theo giải thích của Cục CSGT, việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện trong 2 trường hợp.

Thứ nhất, tại những vị trí trên đường có biển báo, vạch kẻ đường thông tin về khoảng cách an toàn, kết hợp với hệ thống giám sát tốc độ phương tiện.

Thứ hai, khi xảy ra tai nạn giao thông, qua xác minh, điều tra, lực lượng chức năng xác định người lái không giữ khoảng cách an toàn và hành vi này dẫn đến tai nạn.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế chủ động giữ khoảng cách phù hợp với tốc độ để bảo đảm an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng không mong muốn phải xử phạt tài xế về lỗi không giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, việc liên tục bám sát đuôi xe phía trước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi phương tiện phía trước bất ngờ giảm tốc hoặc phanh gấp.

Những tình huống này không chỉ gây va chạm giữa 2 xe mà còn có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo người lái chủ động giữ khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông.