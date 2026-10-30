TP.HCM cấm xe tải, xe khách trên một đoạn đường Trường Chinh từ ngày 7.11

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, kể từ ngày 7.11.2026, xe tải và xe khách (trừ xe buýt) bị cấm lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen.

Đường Trường Chinh cấm xe tải và xe khách trên đoạn theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phương tiện thuộc diện bị cấm có thể di chuyển theo lộ trình thay thế: đường Trường Chinh → đường Trương Công Định → đường Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) → đường Đồng Đen → đường Trường Chinh.

Ngoài ra, các loại ô tô từ những đường nhánh kết nối với đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến hẻm 304 đường Trường Chinh, chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.

Như vậy, việc cấm xe tải, xe khách chỉ áp dụng theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen, không phải cấm lưu thông cả hai chiều. Xe buýt được phép lưu thông theo quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, CSGT và hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Đường Trường Chinh liên tục điều chỉnh giao thông để thi công metro số 2

Trước đó, việc thi công các nhà ga thuộc tuyến metro số 2 trên đường Trường Chinh cũng khiến một số đoạn đường bị thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, tại khu vực thi công nhà ga ngầm S10, đoạn từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, việc rào chắn công trường khiến phần đường hướng vào trung tâm bị thu hẹp từ khoảng 5 làn xuống còn 3,5 làn, tạo nút thắt giao thông vào giờ cao điểm.

Đường Trường Chinh liên tục thay đổi tổ chức giao thông để phục vụ thi công metro số 2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Để giảm áp lực giao thông, trong tháng 10.2026, cơ quan chức năng đã tổ chức làn đường linh hoạt trên đoạn Trường Chinh từ đường Tây Thạnh đến Cộng Hòa.

Theo đó, dải phân cách cứng được thay thế bằng hệ thống phân cách di động để có thể điều chỉnh số làn xe theo lưu lượng từng thời điểm. Cụ thể, từ 6 - 9 giờ, hướng vào trung tâm được bố trí khoảng 4,5 làn xe, chiều ngược lại 3 làn. Từ 16 - 19 giờ 30, hướng về An Sương được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại khoảng 3,5 làn.