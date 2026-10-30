Điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30.10: Tình hình ra sao?

Sáng 30.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại nhiều tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho thấy tình hình giao thông tương đối ổn định trong ngày đầu áp dụng phương án tổ chức giao thông mới.

Trên các tuyến Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện khá đông nhưng nhìn chung vẫn di chuyển ổn định.

Đông đúc phương tiện dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, tại đường Lê Văn Sỹ, dù đã áp dụng quy định cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ nhưng ghi nhận sáng cùng ngày vẫn còn nhiều ô tô đi vào.

Trước đó, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, trong những ngày đầu thay đổi tổ chức giao thông, các lực lượng sẽ liên tục nhắc nhở, hướng dẫn người dân quen với hướng di chuyển mới, chưa xử phạt. Sau khi tuyên truyền, lực lượng mới bắt đầu xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30.10 ra sao sau khi điều chỉnh?

Trong khi đó, tại khu vực dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện khá đông. Xe máy và ô tô di chuyển đan xen nhau, tuy nhiên giao thông vẫn duy trì ổn định.



Ô tô vẫn lưu thông vào khu vực cấm ô tô trên đường Lê Văn Sỹ sáng 30.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại giao lộ Cộng Hòa - C12, nơi vừa điều chỉnh cho phép tất cả các loại xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12, tình hình lưu thông sáng 30.10 ổn định.

Theo phương án mới, làn rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12 được mở rộng từ 5 m lên 7 m. Đồng thời, các loại xe được phép rẽ trái vào đường C12 thay vì áp dụng các hạn chế đối với một số loại phương tiện như trước.

Người dân cần lưu ý những thay đổi nào quanh sân bay Tân Sơn Nhất?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ ngày 30.10, nhiều tuyến đường, giao lộ quanh sân bay Tân Sơn Nhất được điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn và phù hợp với tình hình lưu thông thực tế.

Ở giao lộ Phổ Quang - cổng Bệnh viện Tâm Anh, ô tô bị cấm rẽ trái từ cổng bệnh viện vào đường Phổ Quang trong khung giờ 6 - 22 giờ.

Các biển báo cấm đã được lắp đặt, áp dụng từ ngày 30.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Riêng giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ, phương án tổ chức giao thông được giữ nguyên. Các phương tiện tiếp tục được lưu thông hỗn hợp từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Tại vòng xoay Lăng Cha Cả, tiểu đảo trên đường Cộng Hòa phía trước vòng xoay được giữ nguyên. Cơ quan chức năng sẽ bổ sung một trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường Cộng Hòa.

Ở giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, hai vạch sơn mũi tên rẽ trái sẽ được bổ sung tại vị trí rẽ trái trên đường Hoàng Văn Thụ. Tiểu đảo hiện hữu tại giao lộ này vẫn được giữ nguyên.

Vòng xoay Lăng Cha Cả sáng 30.10 lưu thông ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với hai giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc và Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý, các đơn vị liên quan được giao điều chỉnh pha đèn, thời lượng đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình giao thông sau khi điều chỉnh. Nếu phát sinh ùn tắc hoặc tình huống phức tạp, cần kịp thời nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý.

Từ khi thi công metro số 2 dọc đường Trường Chinh, nhiều người dân đã thay đổi lộ trình, tuyến giao thông quanh cụm Cộng Hòa bớt áp lực ẢNH: NHẬT THỊNH

Giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý di chuyển ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Các xe được rẽ trái từ Cộng Hòa vào C12 ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân lưu thông qua các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất cần lưu ý cách di chuyển theo tổ chức giao thông mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong những ngày đầu áp dụng phương án mới, người dân lưu thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất cần chú ý quan sát biển báo, hệ thống đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt tại các vị trí vừa thay đổi hướng lưu thông hoặc quy định cấm ô tô.