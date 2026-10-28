Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản thống nhất thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, nhiều tuyến đường, giao lộ như Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa và vòng xoay Lăng Cha Cả sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 30.10.2026.

Một số tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi tổ chức giao thông từ ngày 30.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cấm ô tô trên một đoạn đường Lê Văn Sỹ

Đường Lê Văn Sỹ, thuộc phường Tân Sơn Hòa: ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ.

Đường Phạm Văn Hai: ô tô tiếp tục bị cấm lưu thông theo hướng từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ.

Giao lộ Phổ Quang - cổng Bệnh viện Tâm Anh, phường Tân Sơn Hòa: cấm ô tô từ cổng Bệnh viện Tâm Anh rẽ trái vào đường Phổ Quang từ 6 - 22 giờ.

Giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ: phương án tổ chức giao thông được giữ nguyên. Các phương tiện tiếp tục lưu thông hỗn hợp từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Từ ngày 30.10, nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi cách lưu thông

Cho phép các loại xe rẽ trái từ Cộng Hòa vào C12

Trên đường Cộng Hòa, Sở Xây dựng thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số vị trí.

Giao lộ Cộng Hòa - C12, phường Tân Bình: các loại xe sẽ được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12.

Theo hiện trạng, làn rẽ trái tại đây rộng 5 m, cấm ô tô con lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ, đồng thời cấm xe khách và xe tải.

Theo phương án mới, các loại xe được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12; bề rộng làn rẽ trái là 7 m, thay vì 5 m như hiện trạng.

Vòng xoay Lăng Cha Cả: trên đường Cộng Hòa, phía dưới cầu vượt Lăng Cha Cả, hiện các phương tiện lưu thông theo vòng xoay kết hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Sở Xây dựng giao các lực lượng điều chỉnh pha đèn hợp lý theo lưu lượng tại giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng thống nhất giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa trước vòng xoay Lăng Cha Cả, không thu hẹp tiểu đảo. Đồng thời, bổ sung một trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường Cộng Hòa.

Hai giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc và Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý: Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị được giao phối hợp các đơn vị liên quan điều chỉnh pha đèn, thời lượng đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa: cơ quan chức năng sẽ bổ sung hai vạch sơn mũi tên rẽ trái tại vị trí rẽ trái trên đường Hoàng Văn Thụ.

Tiểu đảo hiện hữu tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi được giữ nguyên.

Di dời hàng rào công viên Hoàng Văn Thụ để hạn chế ô tô đỗ xe

Liên quan đến khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, Sở Xây dựng cho rằng phương án di dời hàng rào tại 3 vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ là phù hợp, nhằm hạn chế ô tô đỗ xe và tăng cường an toàn giao thông.

Sở đề nghị UBND phường Tân Sơn Hòa, đơn vị đang quản lý công viên, triển khai phương án di dời theo đúng thẩm quyền.

Để thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, lắp đặt biển báo và thông tin đến người dân.

Sau khi điều chỉnh, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi tình hình giao thông. Trường hợp phát sinh ùn tắc hoặc diễn biến phức tạp, cần nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP.HCM và chính quyền các phường liên quan tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý phương tiện lưu thông không đúng quy định tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

