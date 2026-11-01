Bị CSGT phạt nồng độ cồn kịch khung, người đàn ông nói: 'Xe nuôi vợ con'

Tối 31.10, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Cửu Phú (phường Tân Tạo). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 41 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả đều là người điều khiển xe máy.

"Chiếc xe nuôi vợ con em nữa"

Trong quá trình kiểm tra, anh T. (37 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc) được CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng chưa chấp hành ngay. Anh T. thừa nhận với CSGT: "Em biết em bị vi phạm".

CSGT kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế tại giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Cửu Phú ẢNH: DIỆU MI

Khi cán bộ CSGT tiếp tục yêu cầu kiểm tra hơi thở để xác định mức vi phạm và hướng dẫn xử lý, anh T. phân trần: "Em thổi rồi em bị giữ xe thì sao, chiếc xe nuôi vợ con em nữa".

Trước lý lẽ này, cán bộ CSGT giải thích việc kiểm tra hơi thở là cần thiết để xác định chính xác nồng độ cồn, từ đó có căn cứ xử lý theo quy định.

Sau khi được giải thích, anh T. đồng ý thực hiện kiểm tra. Kết quả, máy đo ghi nhận nồng độ cồn ở mức 0,447 mg/lít khí thở, thuộc mức vi phạm cao nhất. Theo quy định, người vi phạm sẽ bị phạt 9 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Làm việc với CSGT, anh cho biết vừa tham dự buổi khai trương tại một trung tâm. Khi được hỏi về việc sử dụng rượu bia, người này thừa nhận đã uống bia trước khi điều khiển xe máy ra đường.

Đáng chú ý, dù kết quả đo nồng độ cồn ở mức cao nhất, anh T. khai chỉ uống khoảng 2 - 3 lon bia.

Anh T. vi phạm nồng độ cồn kịch khung cho biết chỉ uống 2 - 3 lon ẢNH: DIỆU MI

Sau khi thông báo kết quả, cán bộ CSGT nhắc nhở người vi phạm nếu đã uống rượu bia thì nên sử dụng dịch vụ xe công nghệ để về nhà, bảo đảm an toàn thay vì tự điều khiển phương tiện.

"Lần sau nhậu là anh phải đi xe công nghệ về để bảo đảm an toàn. Lần sau anh dám tái phạm nữa không?", cán bộ CSGT hỏi và tiếp tục nhắc nhở người đàn ông rút kinh nghiệm. Anh T. tỏ vẻ ăn năn và hứa không tái phạm.

Cũng trong buổi kiểm tra, một người đàn ông khác bị phát hiện có nồng độ cồn 0,299 mg/lít khí thở.

Khi được hỏi về việc sử dụng rượu bia, anh cho biết mình làm nghề nấu ăn, vừa kết thúc công việc thì ra ngoài uống bia do bạn mời. Người vi phạm thừa nhận đã uống vài lon bia trước khi điều khiển xe máy từ khu vực đường Vành đai Đông đến vị trí kiểm tra.

Trường hợp uống bia sau giờ làm nhưng vẫn tự chạy xe về nhà bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: DIỆU MI

Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, người vi phạm không xuất trình được và nói đã để quên ở nhà. Với mức vi phạm nồng độ cồn này, người đàn ông sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm bằng lái xe và tạm giữ xe 7 ngày.

Đây là 2 trong số 41 trường hợp vi phạm nồng độ cồn được Đội CSGT An Lạc phát hiện trong tối 31.10. Trong số người vi phạm, một số trường hợp còn không xuất trình được giấy đăng ký xe hoặc giấy phép lái xe.

Kiểm tra nhanh nồng độ cồn, người không vi phạm được đi ngay

Trong buổi kiểm tra tối 31.10, Đội CSGT An Lạc áp dụng phương pháp kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế, nhằm kiểm soát được nhiều phương tiện đi qua chốt mà không mất nhiều thời gian.

Theo đó, người điều khiển ô tô, xe máy đi qua khu vực kiểm soát được CSGT yêu cầu thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn định tính. Máy sẽ thông báo kết quả trong hơi thở có cồn hoặc không có cồn.

Đối với những trường hợp không phát hiện cồn, CSGT cảm ơn và mời người điều khiển phương tiện tiếp tục lưu thông.

CSGT kiểm tra ngẫu nhiên nhiều trường hợp qua chốt ẢNH: DIỆU MI

Riêng các trường hợp máy báo có cồn, CSGT yêu cầu đưa phương tiện vào khu vực chốt để tiếp tục kiểm tra bằng máy đo định lượng. Kết quả đo sẽ xác định cụ thể nồng độ cồn trong hơi thở, làm căn cứ xử lý vi phạm.

Với cách kiểm tra này, lực lượng CSGT có thể kiểm soát nhiều người điều khiển phương tiện đi qua chốt, đồng thời rút ngắn thời gian kiểm tra so với phương pháp thông thường.

Nhiều trường hợp đi xe máy, ô tô được CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn khi qua chốt ẢNH: DIỆU MI

Trong tối 31.10, tổ công tác không phát hiện trường hợp ô tô vi phạm nồng độ cồn ẢNH: DIỆU MI

CSGT TP.HCM đang tăng cường kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã và các tuyến kết nối với trục giao thông chính.



Công tác kiểm tra nồng độ cồn được chú trọng khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và những tuyến, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.