CSGT phạt tài xế chuyển làn trên cao tốc không bảo đảm khoảng cách an toàn

Tối 31.10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản phạt 1 tài xế vì chuyển làn trên cao tốc không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Theo đó, ngày 30.10, trong quá trình kiểm soát phương tiện, Đội 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế C.P.Q (31 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng), điều khiển ô tô biển số 86H - 030.xx.



Tài xế chuyển làn không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau ẢNH: C08

Tài xế này bị lập biên bản về hành vi chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn đối với xe phía sau khi lưu thông trên đường cao tốc. Với hành vi trên, tài xế Q. đối diện mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng, mức phạt trung bình là 5 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi vi phạm của tài xế đã xảy ra từ ngày 29.10, được camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận lúc 13 giờ 58 phút ngày 29.10, anh là người trực tiếp điều khiển ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khi đến Km28+100, tài xế đã chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc.

Tài xế được xem lại clip và xác nhận đúng lỗi vi phạm, xin rút kinh nghiệm và chấp hành quy tắc giao thông đường bộ. Tài xế cũng cam kết nộp phạt theo quy định.

Chuyển làn trên cao tốc, tài xế cần bảo đảm khoảng cách an toàn

Theo CSGT, việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trên cao tốc nhằm thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.

Trong đó, hành vi chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với phương tiện phía sau là một trong những lỗi được lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý.

CSGT khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ hệ thống biển báo, duy trì tốc độ phù hợp, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh.

Đặc biệt, khi chuyển làn, người điều khiển phương tiện phải bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, tránh chuyển làn đột ngột gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

CSGT cũng cho biết toàn tuyến cao tốc đã được phủ kín camera giám sát. Các hành vi vi phạm có thể được ghi nhận qua hệ thống camera để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý theo quy định.

CSGT khuyến cáo người dân không chủ quan khi lưu thông trên cao tốc, bởi chỉ một tình huống chuyển làn thiếu an toàn cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông.