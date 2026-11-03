Hơn 321.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Xe máy chiếm đa số

Ngày 3.11, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, trong gần 10 tháng, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (phạt nguội).

Có tới hơn 217.000 trường hợp xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, từ ngày 15.12.2025 đến 8.10.2026, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe máy, xe gắn máy bị CSGT phạt nguội. Đối với ô tô, con số này là gần 104.000 trường hợp.

Như vậy, số trường hợp vi phạm bằng xe máy được phát hiện qua hình ảnh chiếm khoảng 68% tổng số trường hợp, cao hơn gấp đôi so với ô tô.

Không thấy CSGT trên đường, vi phạm vẫn bị phạt nguội

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thời gian qua, đơn vị tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Đáng chú ý, nhiều người vẫn cho rằng một số lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chạy xe trên vỉa hè, không chấp hành biển báo, dừng đỗ xe sai quy định… chỉ bị xử phạt khi có CSGT trực tiếp phát hiện, dừng phương tiện và lập biên bản.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có CSGT hiện diện trên đường, những hành vi vi phạm này vẫn có thể bị camera ghi nhận để làm căn cứ phạt nguội. Nhiều người chỉ đến khi nhận thông báo từ cơ quan chức năng mới biết mình vi phạm.

Camera AI tự động bắt lỗi vi phạm, CSGT sau đó sẽ xem xét để ghi nhận lỗi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT cho biết việc tăng cường phạt nguội nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.



Bên cạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh, lực lượng CSGT tiếp tục bố trí tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung phát hiện những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng lưu ý trách nhiệm của chủ phương tiện khi xe bị phát hiện vi phạm qua hình ảnh.



Theo quy định, đối với trường hợp bị thiết bị nghiệp vụ phát hiện vi phạm nhưng chưa thể dừng ngay phương tiện để xử lý, CSGT sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có).

Thông báo yêu cầu các bên liên quan đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc.

Khi nhận được thông báo phạt nguội, chủ phương tiện có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Điều này cũng đồng nghĩa, trường hợp cho người khác mượn xe hoặc giao xe cho người khác sử dụng, chủ phương tiện vẫn phải phối hợp với cơ quan chức năng khi nhận được thông báo vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, tổ chức nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản phương tiện thuộc sở hữu của mình, tránh phát sinh những vấn đề pháp lý liên quan đến vi phạm giao thông.