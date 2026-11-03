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    Hai người đi xe máy tử vong sau va chạm với ô tô đang đỗ ở TP.HCM

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Chỉ trong 1 đêm, 2 người đi xe máy tử vong sau khi va chạm với ô tô đang đỗ sát mép đường ở TP.HCM. Cả 2 nơi xảy ra tai nạn đều không có đèn đường hoạt động.

    Ngày 3.11, Cục CSGT thông tin về 2 vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong đều do va chạm với ô tô đang đỗ sát mép đường cùng chiều, vào ngày 17.10.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 17.10, anh L.V.S (26 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển số 66F1 - 854.xx lưu thông trên tuyến đường không tên thuộc khu phố Bình Nhâm, phường Lái Thiêu.

    Khi đến khu vực trên, xe máy của anh S. va chạm với ô tô đầu kéo biển số 50E - 329.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 51R - 255.xx đang đỗ sát mép đường cùng chiều.

    Vụ tai nạn khiến anh S. tử vong tại hiện trường.

    Hai người đi xe máy tử vong sau va chạm với ô tô đang đỗ ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Xe máy va vào đuôi xe đầu kéo đang đỗ sát mép đường

    ẢNH: C08

    Trước đó, khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày (17.10), một vụ tai nạn tương tự xảy ra trên đường Thạnh Hội 01, thuộc phường Tân Khánh.

    Thời điểm này, anh N.P.H (43 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe máy biển số 61C1 - 179.xx va chạm với ô tô biển số 61C - 503.xx đang đỗ sát mép đường cùng chiều.

    Sau tai nạn, anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

    Hai người đi xe máy tử vong sau va chạm với ô tô đang đỗ ở TP.HCM - Ảnh 2.

    Người điều khiển xe máy tử vong sau khi va vào đuôi xe bán tải đang đỗ

    ẢNH: C08

    Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cả 2 vụ tai nạn đều xảy ra vào ban đêm, tại những khu vực có hệ thống chiếu sáng đường không hoạt động. Nguyên nhân cụ thể của 2 vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

    Cảnh báo nguy cơ tai nạn khi ô tô đang dừng, đỗ vào ban đêm

    Từ 2 vụ tai nạn trên, Cục CSGT cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông khi phương tiện dừng, đỗ trên đường, đặc biệt tại những khu vực thiếu ánh sáng vào ban đêm.

    Đối với người điều khiển ô tô, cần lựa chọn vị trí dừng, đỗ phù hợp, bảo đảm an toàn và không gây cản trở giao thông. Trường hợp phương tiện dừng, đỗ chiếm một phần đường xe chạy, tài xế phải thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo theo quy định để người tham gia giao thông nhận biết từ xa.

    Đối với người đi xe máy, cần chú ý quan sát, bật đèn chiếu sáng khi trời tối, điều chỉnh tốc độ phù hợp và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, kể cả xe đang dừng, đỗ.

    Người điều khiển phương tiện cũng được khuyến cáo tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

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