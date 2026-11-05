Thi công cao tốc không có người cảnh báo, doanh nghiệp bị CSGT lập biên bản

Ngày 6.11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính một doanh nghiệp thi công trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông.



Trước đó, lúc 16 giờ 12 ngày 4.11, trong quá trình tuần tra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác CSGT phát hiện vi phạm tại khu vực Km6+334, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Đơn vị thi công trên cao tốc không có người cảnh báo bị CSGT lập biên bản ẢNH: C08

Cụ thể, Công ty P.T đang thi công công trình nhưng không bố trí nhân viên chuyên môn cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông tại lối mở, dù phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt có yêu cầu này.

Theo CSGT, việc không có người cảnh báo, hướng dẫn phương tiện tại khu vực thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nếu không được cảnh báo và hướng dẫn kịp thời khi đến khu vực công trường có thể xảy ra tai nạn.

Với vi phạm trên, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty P.T về hành vi không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, theo điểm b khoản 3 điều 8 Nghị định 336/2025 của Chính phủ. Với hành vi này, mức phạt được quy định là từ 10 - 14 triệu đồng.

Đồng thời, CSGT yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị giám sát tăng cường kiểm tra quá trình thi công, bảo đảm thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

CSGT cũng lưu ý, khi thi công trên các tuyến đường đang khai thác, đặc biệt là cao tốc, đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ người cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi qua khu vực công trường.