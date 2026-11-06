Xe tải chạy trên vỉa hè ở TP.HCM, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo xử lý

Ngày 6.11, theo thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải có hành vi chạy trên vỉa hè đường Lê Đức Anh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh xe tải biển số 50E - 505.xx chạy trên vỉa hè, thay vì lưu thông dưới lòng đường.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT Phú Lâm đã khẩn trương xác minh vụ việc.

Hình ảnh xe tải chạy trên vỉa hè TP.HCM bị đăng tải lên mạng xã hội ẢNH: C08

Qua xác minh, CSGT xác định khoảng 13 giờ 30 ngày 31.10, ông N.Q.V (36 tuổi, ở phường An Phú Đông, TP.HCM) điều khiển xe tải biển số 50E - 505.xx chạy trên vỉa hè đường Lê Đức Anh, đoạn qua phường Đông Hưng Thuận.

Đội CSGT Phú Lâm sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V. về hành vi điều khiển xe chạy trên vỉa hè.

Theo điểm d khoản 6 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Dưới phần bình luận về vụ việc, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự đồng tình khi Cục CSGT chỉ đạo xác minh, xử lý tài xế xe tải chạy trên vỉa hè. Một tài khoản cho rằng việc ghi hình, xử lý vi phạm giao thông mà không cần CSGT tiếp xúc trực tiếp với người vi phạm là cách làm đáng ủng hộ.

Trong khi đó, một người khác bày tỏ lo ngại trước hành vi của tài xế xe tải, cho rằng việc xe tải chạy vào làn xe máy đã nguy hiểm, nay còn chạy lên cả vỉa hè, gây mất an toàn cho người đi đường.

Theo CSGT, việc kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm giao thông để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.