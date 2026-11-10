Đường Trường Chinh ở TP.HCM thêm rào chắn, người đi xe máy len lỏi tìm lối ra

Chiều 9.11, ghi nhận tại khu vực giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh, nhiều người đi xe máy khi đến gần giao lộ mới phát hiện lối ra đường Trường Chinh đã bị rào chắn. Không thể tiếp tục di chuyển theo hướng quen thuộc, nhiều người đành quay đầu xe, tìm đường khác.

Người dân vất vả tìm cách đi từ đường Nguyễn Hồng Đào ra đường Trường Chinh ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số người chạy xe đến sát rào chắn, nhìn quanh tìm lối đi rồi thở dài quay đầu. Trong khi đó, nhiều xe máy rẽ vào lối nhỏ dọc nhà dân trên đường Nguyễn Hồng Đào để tìm đường ra Trường Chinh.

Tuy nhiên, lối đi này khá hẹp, chỉ đủ cho xe máy di chuyển theo một chiều. Việc nhiều phương tiện cùng tìm đường qua khu vực này khiến người đi xe máy phải di chuyển chậm, khó khăn hơn so với lộ trình thường ngày.

Đến nơi mới biết đường bị rào chắn không ra được đường Trường Chinh

Anh Nguyễn Kim Quyền (45 tuổi, thường xuyên đi qua đường Nguyễn Hồng Đào) cho biết không nắm được thông tin về việc rào chắn tại giao lộ với đường Trường Chinh. Khi đến nơi, người này mới biết không thể tiếp tục di chuyển và phải quay đầu tìm hướng khác.

Theo anh Quyền, việc thay đổi lộ trình đột ngột gây bất tiện, nhất là vào giờ cao điểm khi các tuyến đường xung quanh vốn đã đông phương tiện.

Lối đi trước nhà dân chỉ vừa cho 1 chiều xe máy đi qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người đi xe máy đến nơi mới biết khu vực vừa thêm rào ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Hoàng Thị Minh Hiền (38 tuổi) cho rằng việc rào chắn để thi công metro là cần thiết. Tuy nhiên, đơn vị thi công có thể nghiên cứu điều chỉnh phạm vi rào chắn, tạo thêm không gian cho xe máy lưu thông nếu bảo đảm điều kiện an toàn.

Theo ý kiến này, việc bố trí lối đi phù hợp sẽ giúp người dân hạn chế phải quay đầu hoặc đi vào những lối nhỏ trong khu dân cư, tránh xáo trộn việc đi lại hằng ngày.

Không chỉ tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh, người dân thường lưu thông qua đây cho biết việc di chuyển qua các đường Trương Công Định, Nguyễn Hồng Đào, Hoàng Hoa Thám và khu vực đường Đồng Đen cũng gặp khó khăn, có thời điểm xảy ra ùn ứ.

Người đi đường luồn lách vào lối đi hẹp trước nhà dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Ô tô, xe mát, xe đạp cũng phải quay đầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây đều là những tuyến đường kết nối với khu vực Trường Chinh, nơi tập trung lượng phương tiện lớn. Khi một số hướng lưu thông bị hạn chế, người đi đường phải tìm lộ trình thay thế qua các tuyến đường lân cận.

Đường Trường Chinh tiếp tục thu hẹp không gian lưu thông

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc rào chắn tại khu vực giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh nhằm phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Trước đó, trên đường Trường Chinh đã có các khu vực rào chắn phục vụ thi công nhà ga Bảy Hiền và khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh. Nay, việc xuất hiện thêm rào chắn tại Nguyễn Hồng Đào khiến việc đi lại qua khu vực này tiếp tục bị ảnh hưởng.

Đường Trường Chinh vốn là một trong những tuyến giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Việc triển khai nhiều vị trí thi công, thu hẹp diện tích mặt đường dành cho phương tiện khiến việc lưu thông qua khu vực càng khó khăn.

Tại các khu vực thi công, lực lượng CSGT túc trực điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển. Lực lượng thanh niên xung phong cũng thường xuyên có mặt hỗ trợ điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ.

Người dân đến nơi mới biết rào chắn, phải hỏi lối đi thay thế ẢNH: NHẬT THỊNH

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động tìm hướng đi khác, theo dõi các phương án phân luồng và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết khi lưu thông qua khu vực.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, để phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, kể từ ngày 7.11, xe tải và xe khách (trừ xe buýt) bị cấm lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen.

Người dân vẫn còn bối rối trong những ngày đầu rào chắn khu vực này ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phương tiện thuộc diện bị cấm có thể di chuyển theo lộ trình thay thế: đường Trường Chinh → đường Trương Công Định → đường Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) → đường Đồng Đen → đường Trường Chinh.

Ngoài ra, các loại ô tô từ những đường nhánh kết nối với đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến hẻm 304 đường Trường Chinh, chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.