Đường Trường Chinh ở TP.HCM bớt kẹt xe giờ cao điểm sau điều chỉnh phân làn

Những ngày gần đây, ghi nhận trên đường Trường Chinh (TP.HCM), tình hình giao thông có nhiều chuyển biến so với những đợt ùn tắc kéo dài trước đó. Vào cả hai khung giờ cao điểm sáng và chiều, lượng phương tiện lưu thông ổn định, không còn cảnh xe nối đuôi nhau di chuyển chậm như những ngày giữa tháng 10.

Đường Trường Chinh giờ cao điểm chiều, các xe đã di chuyển ổn định hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại đoạn từ giao lộ Tây Thạnh đến khu vực mũi tàu Cộng Hòa, ô tô, xe máy lưu thông tương đối thuận lợi. Dù lượng phương tiện tăng vào giờ người dân đi làm, tan sở, dòng xe vẫn duy trì tốc độ di chuyển nhanh hơn.

Ở chiều ngược lại vào buổi chiều, hướng từ trung tâm về nút giao An Sương, tình hình cũng tương tự. Các phương tiện di chuyển liên tục, không xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài như những đợt cao điểm trước đó.

Trước đó, khi TP.HCM bắt đầu rào chắn một phần lòng đường xe chạy để thi công metro số 2, dòng xe thường xuyên ùn kéo dài trên đường Trường Chinh. Có thời điểm, xe máy phải nhích từng chút một, thậm chí một số người điều khiển xe lên vỉa hè để tìm lối thoát.

Vì sao đường Trường Chinh bớt ùn tắc?

Theo ghi nhận, sự thông thoáng trên đường Trường Chinh diễn ra sau thời gian các cơ quan chức năng triển khai, nghiên cứu nhiều giải pháp tổ chức lại giao thông trên tuyến và các khu vực lân cận.

Anh Hoàng Khang (ở xã Bà Điểm) - người dân thường xuyên lưu thông qua đường Trường Chinh nhận định, sau những đợt ùn tắc kéo dài, có thể nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen đi lại, lựa chọn những tuyến đường khác thay vì tiếp tục đi qua khu vực này vào giờ cao điểm.

Xe trên đường Trường Chinh vẫn đông nhưng không còn mất nhiều thời gian để di chuyển qua đoạn mũi tàu như trước đây ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Cảnh Ân (người dân trên đường Trường Chinh) cho hay, trong khoảng 7 - 10 ngày đầu khi vừa rào chắn, đường Trường Chinh như "ngộp thở" vào giờ cao điểm sáng, chiều. Đến nay, khi điều chỉnh tổ chức giao thông, phân làn linh hoạt thì đi lại dễ dàng hơn.

"Cũng có thể do CSGT, thanh niên xung phong đã điều tiết, thay đổi chu kỳ đèn tín hiệu tại các giao lộ và phân luồng từ xa hoặc người dân đi đường khác nên ở đây mới đi lại dễ dàng hơn", ông Ân nói.



Trước đó, từ ngày 15.10, đường Trường Chinh, đoạn từ Tây Thạnh đến đường Cộng Hòa, được tổ chức làn đường linh hoạt theo từng khung giờ nhằm phù hợp với lưu lượng phương tiện.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Trang Thư (ở phường Bảy Hiền) nhận xét những ngày qua có thể nhiều người đã thay đổi lộ trình, đoạn ngã tư Bảy Hiền thông thoáng, di chuyển nhanh hơn.

Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng, từ 6 giờ đến 9 giờ, hướng từ An Sương vào trung tâm được bố trí 4,5 làn xe, hướng ngược lại 3 làn. Trong giờ cao điểm chiều, từ 16 giờ đến 19 giờ 30, hướng về An Sương được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại 3,5 làn.

Sở Xây dựng đã tháo dải phân cách cứng trên đường Trường Chinh, thay bằng các cọc tiêu để phân làn linh hoạt hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Những băng rôn thông báo được treo ở các khu vực lân cận ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoạn đông xe nhất trên đường Trường Chinh là từ giao lộ Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Để thực hiện phương án này, một phần dải phân cách cứng được thay thế bằng hệ thống cọc tiêu, dải phân cách di động, giúp điều chỉnh không gian lưu thông theo nhu cầu thực tế.

Cùng với đó, các giải pháp điều chỉnh đèn tín hiệu, phân luồng từ xa qua những tuyến đường như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân cũng được nghiên cứu nhằm giảm áp lực phương tiện đổ dồn về đường Trường Chinh.



Việc thi công metro kéo dài nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chọn lộ trình di chuyển khác để tránh ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc đường Trường Chinh thông thoáng hơn trong những đợt ghi nhận gần đây là tín hiệu tích cực đối với người thường xuyên đi lại trên tuyến. Tuy nhiên, dự kiến trong tháng 11, đường Trường Chinh sẽ tiếp tục có những thay đổi tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến metro số 2.

