Đường Trường Chinh ở TP.HCM: Lắp thêm biển hướng dẫn, sẽ tiếp tục điều chỉnh giao thông

Những ngày gần đây, người dân lưu thông trên đường Trường Chinh bắt đầu nhìn thấy thêm nhiều bảng hướng dẫn, băng rôn thông báo phương án tổ chức giao thông tại khu vực đang thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Dự kiến tổ chức vòng xoay lớn trên đường Trường Chinh và các đường kết nối ẢNH: NHẬT

Các bảng hướng dẫn được lắp đặt tại nhiều vị trí, từ khu vực An Sương đến những giao lộ chính trên đường Trường Chinh. Việc này nhằm giúp người dân dễ dàng nhận biết hướng lưu thông, chủ động di chuyển qua khu vực công trường và tránh bỡ ngỡ khi có những thay đổi về tổ chức giao thông.

Đường Trường Chinh liên tục thay đổi, người dân lo đi lại khó khăn

Theo ghi nhận, thời gian qua, việc thi công các nhà ga metro số 2 khiến giao thông trên đường Trường Chinh liên tục thay đổi. Nhiều đoạn đường bị thu hẹp bởi hàng rào công trường, các phương tiện phải di chuyển qua phần đường còn lại.

Tại một số vị trí, dòng xe máy, ô tô phải đi chậm, nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều. Khi lượng phương tiện tăng cao, những đoạn đường bị thu hẹp dễ xảy ra tình trạng ùn ứ.

Các băng rôn được treo trải dài từ đoạn An Sương về đến nơi tổ chức điều chỉnh giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Hoàng Thị Cẩm Tiên (34 tuổi) cho biết, những ngày qua, đường Trường Chinh và Bàu Cát thường xuyên ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. "Ô tô có khi mất hàng chục phút chỉ để qua đoạn đường vài chục mét", chị Tiên thở dài.

Tương tự, sau khi hàng rào thi công metro số 2 được dựng lên tại giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào, nhiều người dân trong khu vực cũng mất thêm thời gian khi đưa đón con vào buổi sáng và chiều.

Anh Duy Minh (42 tuổi) cho biết, điều khiến người dân gặp khó khăn là phải liên tục thích nghi với những thay đổi trên đường. Vừa quen với lối đi sau một đợt dựng rào chắn, các vị trí thi công khác lại tiếp tục triển khai, khiến lộ trình di chuyển hằng ngày bị ảnh hưởng.

Các lực lượng điều tiết, hướng dẫn lưu thông trên đường Trường Chinh ẢNH: NHẬT THỊNH

"Thấy đường Trường Chinh lắp thêm nhiều bảng hướng dẫn, người đi đường nhìn vào cũng đỡ rối hơn. Mong các phương án sắp tới được thông tin rõ ràng để người dân biết trước, tránh đi nhầm đường hoặc mất thêm thời gian", anh Minh chia sẻ.

Tiếp tục nghiên cứu thay đổi tổ chức giao thông đường Trường Chinh

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết, các bảng hướng dẫn hiện nay được lắp đặt theo phương án phân luồng giao thông trước đó của Sở Xây dựng, từ ngày 7.11.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế, giao thông tại khu vực vẫn còn ùn ứ. Vì vậy, Ban Quản lý đường sắt đô thị chưa triển khai đóng hàng rào thi công nhà ga S8 tại khu vực đường Trương Công Định.

Theo đại diện đơn vị, vừa qua, các bên liên quan đã kiểm tra thực tế hiện trường. Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cùng các đơn vị đã có ý kiến về phương án phân luồng để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Các tuyến đường lân cận cũng được treo băng rôn để người dân nhận biết về phương án tổ chức giao thông mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Trường Chinh liên tục thay đổi tổ chức giao thông để thi công metro số 2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện các bên đang làm việc, xem xét phương án thay đổi tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh và các tuyến lân cận như Trương Công Định, Bàu Cát, Đồng Đen. Việc điều chỉnh nhằm giải quyết tình trạng quá tải trên đường Trường Chinh, đồng thời tạo điều kiện triển khai thi công nhà ga S8 trong thời gian tới.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết, đơn vị đã lắp đặt nhiều biển hướng dẫn tại các vị trí theo phương án thông báo trước đó của Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, khoảng 20 - 30 băng rôn hướng dẫn cũng được dự kiến bố trí để người dân dễ dàng nhận biết.

Các bảng hướng dẫn được bố trí từ hướng An Sương và tại những giao lộ chính. Qua đó, người điều khiển phương tiện có thể nhận biết thông tin từ xa, chủ động lựa chọn lộ trình thay vì đến gần công trường mới tìm hướng di chuyển.

Hiện phương án điều chỉnh giao thông vẫn đang được các đơn vị liên quan xem xét, hoàn thiện trước khi triển khai.