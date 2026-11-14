Đường Trường Chinh ở TP.HCM thu hẹp rào chắn metro, xe máy đi lại dễ dàng hơn

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 13.11, khu vực rào chắn thi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh đã được điều chỉnh, tạo thêm không gian cho xe máy lưu thông.

Rào chắn metro thu hẹp, xe máy đi lại dễ dàng hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, lối đi tại khu vực này khá hẹp, chỉ đủ cho một xe máy đi qua mỗi lần. Khi có xe di chuyển theo hướng ngược lại, người đi đường phải dừng chờ, nhường nhau. Một số người không thể đi theo lộ trình quen thuộc, buộc phải quay đầu hoặc tìm đường vòng.

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng trên, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp với đơn vị thi công metro khảo sát thực tế và nhanh chóng thu hẹp rào chắn.

Đến nay, khoảng trống giữa rào chắn và phần đường dành cho phương tiện đã rộng hơn. Hai xe máy đi ngược chiều có thể tránh nhau, thay vì phải lần lượt đi qua như trước. Người dân từ đường Nguyễn Hồng Đào cũng có thể ra đường Trường Chinh thuận tiện hơn, không phải đi đường vòng.

Trước và sau khi thu hẹp rào chắn metro

Đoạn rào chắn được dựng lên để thi công nhà ga Nguyễn Hồng Đào ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc điều chỉnh đã giải quyết được bất tiện trong việc đi lại hằng ngày của người dân khu vực này, nhất là những người thường xuyên di chuyển giữa đường Nguyễn Hồng Đào và Trường Chinh.

Anh Nguyễn Trường Quân (34 tuổi) thường xuyên đi qua giao lộ cho biết việc mở rộng lối đi giúp xe máy lưu thông dễ dàng hơn, không còn phải chờ nhau qua đoạn hẹp. Tuy nhiên, anh Quân cho biết vẫn "ngán" vì ùn tắc khi tiếp tục di chuyển trên đường Trường Chinh.

Trước đó, từ ngày 7.11, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công ga ST08 (Nguyễn Hồng Đào) thuộc tuyến metro số 2 đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh, nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển theo lộ trình quen thuộc do rào chắn chiếm một phần mặt đường.

Đường Trường Chinh vốn là tuyến đường luôn đông đúc phương tiện qua lại, việc rào chắn thi công metro khiến nhiều người phải chủ động thay đổi lộ trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Dễ đi hơn một đoạn, vẫn ngại đường Trường Chinh

Dù lối đi tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh đã được mở rộng, tình hình giao thông trên tuyến đường này vẫn chịu áp lực tại những khu vực đang thi công metro.

Theo ghi nhận, tình trạng ùn tắc xuất hiện tại một số đoạn có rào chắn, trong đó có khu vực gần ga Bảy Hiền, mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh và giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh.

Người đi xe máy không còn phải len lỏi giữa đoạn đường hẹp ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại các khu vực này, mặt đường bị thu hẹp khiến dòng xe di chuyển chậm khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Người đi xe máy phải len qua những khoảng đường còn lại, trong khi ô tô nối đuôi nhau qua các đoạn thi công.

Chị Hồng Anh (32 tuổi) cho biết việc điều chỉnh rào chắn tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh giúp việc lưu thông thuận tiện hơn trước. "Tôi vẫn ưu tiên chọn các tuyến đường khác để tránh kẹt xe, chỉ đi vào Trường Chinh khi công việc bắt buộc", chị Hồng Anh nói.

Trước tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều phương án tổ chức giao thông, trong đó có điều chỉnh dải phân cách linh hoạt để tăng phần đường cho hướng có lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm.

Xe máy từ đường Nguyễn Hồng Đào ra đường Trường Chinh bằng đoạn đường hẹp sát cửa nhà dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Diện tích mặt đường lưu thông trên đường Trường Chinh bị thu hẹp để thực hiện metro ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, từ ngày 7.11, Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh giao thông phục vụ thi công ga ST08, hạn chế xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) trên đường Trường Chinh theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen.

Các phương tiện thuộc diện hạn chế được hướng dẫn lưu thông qua đường Trương Công Định, Bàu Cát hoặc Bàu Cát 1, rồi ra đường Đồng Đen để tiếp tục hành trình.