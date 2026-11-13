TP.HCM sẽ cho các trường gần nhau tan học lệch giờ để tránh ùn tắc

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết thời gian qua, các trường đã áp dụng nhiều biện pháp như tổ chức tan học lệch giờ, sử dụng cổng chính, cổng phụ và bố trí khu vực đón học sinh trong sân trường.



Theo đó, đến nay, các trường trên địa bàn thành phố đã triển khai phương án cho học sinh tan học lệch giờ phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, 100% trường đủ điều kiện đã bố trí cho phụ huynh vào sân trường đón con.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đang rà soát để tìm cách khắc phục tình trạng ùn tắc trước cổng trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là một trong những nội dung phản hồi của ngành giáo dục TP.HCM liên quan tình trạng ùn tắc cổng trường mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.



Vì sao cổng trường ùn tắc dù đã tan học lệch giờ?

Lý giải tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra tại một số khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết nhiều trường nằm trên các tuyến đường, gần giao lộ, vòng xoay có lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm.

Một số địa phương có nhiều trường học tập trung trên cùng một trục đường, khiến lượng phương tiện đưa đón học sinh tập trung vào những khung giờ nhất định. Bên cạnh đó, điều kiện hạ tầng tại một số trường còn hạn chế, chưa thuận lợi cho việc tổ chức khu vực đón học sinh.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận vẫn còn một bộ phận phụ huynh dừng, đỗ xe chưa đúng quy định, góp phần gây áp lực giao thông tại khu vực cổng trường.

Ngành giáo dục cho biết đã phối hợp Công an TP.HCM và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các phương án đưa đón học sinh, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa hiệu quả.

Đối với các trường nằm trên đường hẹp, gần giao lộ, vòng xoay hoặc không có nhiều diện tích để bố trí nơi đón học sinh, sở xác định cần điều chỉnh giờ tan học giữa các khối lớp và giữa những trường nằm gần nhau.

Cổng trường THCS Phạm Văn Chiêu ở phường Thông Tây Hội giờ tan trường có lực lượng điều tiết nhưng vẫn đông xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Các trường được yêu cầu tận dụng sân trường, cổng phụ nếu đủ điều kiện an toàn để bố trí điểm đón học sinh phù hợp. Đồng thời, phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông, xử lý tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Việc tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng phương án đưa đón học sinh của nhà trường cũng tiếp tục được tăng cường.

Những điểm ùn tắc Báo Thanh Niên phản ánh được xử lý ra sao?

Liên quan đến tình trạng ùn tắc kéo dài tại những khu vực Báo Thanh Niên đã phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã ghi nhận và xác định đây là những vấn đề cần tập trung xử lý.

Đối với những điểm trường được phản ánh, sở đã yêu cầu nhà trường rà soát lại toàn bộ phương án đưa đón học sinh. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương, CSGT, công an cấp xã và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế để xây dựng giải pháp phù hợp với từng khu vực.

Vòng xoay Phú Lâm có Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường tiểu học Phú Lâm nên giờ tan trường phụ huynh phải xếp hàng ở lòng đường chờ đón con ẢNH: TRẦN KHA

Trọng tâm là điều chỉnh giờ tan học giữa những trường gần nhau, phân luồng giao thông, bố trí điểm dừng đón học sinh hợp lý và tăng cường lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm. Việc xử lý xe dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng nằm trong các giải pháp được sở đề cập.

Tại những khu vực như vòng xoay Phú Lâm, đường Nguyễn Thái Sơn và trục Thoại Ngọc Hầu - Kênh Tân Hóa, các phương án cụ thể vẫn đang được phối hợp rà soát, hoàn thiện trên cơ sở điều kiện thực tế từng địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết sẽ triển khai theo hướng xác định rõ từng điểm ùn tắc, nguyên nhân, đơn vị chịu trách nhiệm, giải pháp khắc phục và kết quả kiểm tra. Những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài sẽ được ưu tiên xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Về lâu dài, sở tiếp tục phối hợp các địa phương nghiên cứu tổ chức những điểm chờ đón tập trung, phát triển xe đưa rước học sinh và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực giao thông trước cổng trường.