Chủ Nhà sách Cá Chép lái xe tải rong ruổi bán sách khắp đất nước: Trăm tỉ đồng cũng không mua được cảm xúc chuyến đi

Đầu tháng 5.2026, sau khi đóng cửa cơ sở Nhà sách Cá Chép cuối cùng, ông Trần Đại Thắng – người sáng lập hệ thống đã đặt đóng chiếc xe tải 6,5 tấn làm quầy sách lưu động. Đầu tháng 7, ông khởi hành từ TP.HCM, đưa sách đến nhiều tỉnh, thành.

Những ngày đầu, việc bán sách khá chật vật, có khi ngồi cả ngày không bán được quyển nào. Bước ngoặt đến khi một độc giả gợi ý ông chia sẻ hành trình trên Threads.

Ông Trần Đại Thắng - Chủ hệ thống Nhà sách Cá Chép bên chiếc xe tải chở đầy sách, rong ruổi khắp các vùng miền đất nước ẢNH: NVCC

Bài đăng kể chuyện ngồi trên đỉnh đèo Hải Vân không bán được sách nhận hàng nghìn lượt thích. Từ Huế, độc giả biết đến chiếc xe và tìm tới mua sách; tài khoản Threads của ông hiện có hơn 6.000 người theo dõi.

Trên hành trình, có ngày mưa gió, sách bị nước tạt ướt nhưng người mua vẫn lật từng trang để chọn. Nhiều độc giả gửi tặng chè, cà phê, bánh, khoai… Những cuộc gặp gỡ giúp ông nhận ra Nhà sách Cá Chép vẫn nằm trong ký ức của nhiều người, như một phần tuổi trẻ.

Với ông Thắng, việc đóng cửa các nhà sách không phải điều đáng tiếc; mọi chuyện có thể thuận theo tự nhiên. Ông tin người trẻ vẫn đọc sách, với mối quan tâm từ kiến thức, tâm lý đến lịch sử, tôn giáo.

Ông đi vì những cuộc gặp gỡ và cảm xúc mà theo ông có hàng trăm tỉ đồng cũng không thể mua được ẢNH: NVCC

Từ Hạ Long, ông dự định đi các tỉnh miền núi phía Bắc, sau Tết tiếp tục qua Tây Nguyên rồi về miền Tây, trước khi trở lại TP.HCM vào tháng 7.2027.

Chuyến đi không đặt nặng chuyện kiếm tiền. Ở tuổi 53, ông rong ruổi bán sách vì niềm vui và những cảm xúc mà theo ông, hàng trăm tỉ đồng cũng không thể mua được.