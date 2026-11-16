    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chủ Nhà sách Cá Chép lái xe tải rong ruổi bán sách khắp đất nước: Trăm tỉ đồng cũng không mua được cảm xúc chuyến đi

    Chủ Nhà sách Cá Chép lái xe tải rong ruổi bán sách khắp đất nước: Trăm tỉ đồng cũng không mua được cảm xúc chuyến đi

    Lê Thắm - Vũ Đoan - Minh Luân
    Ở tuổi 53, sau khi đóng cửa Nhà sách Cá Chép, ông Trần Đại Thắng chọn lên chiếc xe tải 6,5 tấn, mang sách rong ruổi khắp đất nước. Không phải để tìm kiếm tiền bạc, ông đi vì những cuộc gặp gỡ và cảm xúc mà theo ông hàng trăm tỉ đồng cũng không thể mua được.

    Đầu tháng 5.2026, sau khi đóng cửa cơ sở Nhà sách Cá Chép cuối cùng, ông Trần Đại Thắng – người sáng lập hệ thống đã đặt đóng chiếc xe tải 6,5 tấn làm quầy sách lưu động. Đầu tháng 7, ông khởi hành từ TP.HCM, đưa sách đến nhiều tỉnh, thành.

    Những ngày đầu, việc bán sách khá chật vật, có khi ngồi cả ngày không bán được quyển nào. Bước ngoặt đến khi một độc giả gợi ý ông chia sẻ hành trình trên Threads. 

    Chủ Nhà sách Cá Chép lái xe tải rong ruổi bán sách khắp đất nước: Trăm tỉ đồng cũng không mua được cảm xúc chuyến đi- Ảnh 1.

    Ông Trần Đại Thắng - Chủ hệ thống Nhà sách Cá Chép bên chiếc xe tải chở đầy sách, rong ruổi khắp các vùng miền đất nước

    ẢNH: NVCC

    Bài đăng kể chuyện ngồi trên đỉnh đèo Hải Vân không bán được sách nhận hàng nghìn lượt thích. Từ Huế, độc giả biết đến chiếc xe và tìm tới mua sách; tài khoản Threads của ông hiện có hơn 6.000 người theo dõi.

    Trên hành trình, có ngày mưa gió, sách bị nước tạt ướt nhưng người mua vẫn lật từng trang để chọn. Nhiều độc giả gửi tặng chè, cà phê, bánh, khoai… Những cuộc gặp gỡ giúp ông nhận ra Nhà sách Cá Chép vẫn nằm trong ký ức của nhiều người, như một phần tuổi trẻ.

    Với ông Thắng, việc đóng cửa các nhà sách không phải điều đáng tiếc; mọi chuyện có thể thuận theo tự nhiên. Ông tin người trẻ vẫn đọc sách, với mối quan tâm từ kiến thức, tâm lý đến lịch sử, tôn giáo.

    Chủ Nhà sách Cá Chép lái xe tải rong ruổi bán sách khắp đất nước: Trăm tỉ đồng cũng không mua được cảm xúc chuyến đi- Ảnh 2.

    Ông đi vì những cuộc gặp gỡ và cảm xúc mà theo ông có hàng trăm tỉ đồng cũng không thể mua được

    ẢNH: NVCC

    Từ Hạ Long, ông dự định đi các tỉnh miền núi phía Bắc, sau Tết tiếp tục qua Tây Nguyên rồi về miền Tây, trước khi trở lại TP.HCM vào tháng 7.2027. 

    Chuyến đi không đặt nặng chuyện kiếm tiền. Ở tuổi 53, ông rong ruổi bán sách vì niềm vui và những cảm xúc mà theo ông, hàng trăm tỉ đồng cũng không thể mua được.

    Tin liên quan

    Cô giáo biến khoảnh khắc đáng yêu của học trò thành những video triệu view

    Cô giáo biến khoảnh khắc đáng yêu của học trò thành những video triệu view

    Những câu trả lời ngô nghê, cách viết ngộ nghĩnh hay những suy nghĩ hồn nhiên của học sinh tiểu học đôi khi khiến người lớn phải bật cười. Với cô giáo Nguyễn Thị Tài Linh, đó không chỉ là những khoảnh khắc đáng yêu trong lớp học mà còn trở thành chất liệu sáng tạo nên những video thu hút hàng chục triệu lượt xem trên TikTok.

    Lan tỏa văn hóa đọc trong trường học từ bậc mầm non

    Khám phá thêm chủ đề

    Nhà sách Cá Chép họa sĩ Trần Đại Thắng bán sách

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận