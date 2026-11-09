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    Lan tỏa văn hóa đọc trong trường học từ bậc mầm non

    Lan tỏa văn hóa đọc trong trường học từ bậc mầm non

    Vũ Đoan - Hải Thùy

    Nhằm hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, nhiều trường học tại TP.HCM đang triển khai những cách làm sáng tạo, gần gũi như mời phụ huynh đến lớp đọc sách, kể chuyện và tổ chức cà phê sách vào cuối tuần.

    Tình yêu sách đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị: một câu chuyện cha mẹ kể, một cuốn sách hay bạn bè chia sẻ hoặc những buổi đọc sách cùng nhau ở trường. Với nhiều hình thức sáng tạo, các trường học ở TP.HCM đang góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong học đường.

    Tại hệ thống ﻿Trường Sedbergh Vietnam hoạt động khuyến khích văn hóa đọc được bắt đầu từ bậc mầm non. Hàng tuần, nhà trường tổ chức những buổi đọc sách, kể chuyện với sự tham gia trực tiếp của phụ huynh.

    Lan tỏa văn hóa đọc trong trường học từ bậc mầm non - Ảnh 1.

    Phụ huynh đọc sách cùng học sinh mầm non tại Trường Sedbergh Vietnam

    ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

    Không chỉ đơn thuần là nghe kể một câu chuyện, các bé còn được tương tác, đặt câu hỏi và khám phá thế giới qua từng trang sách. Sự hiện diện của cha mẹ cũng giúp những giờ đọc trở nên gần gũi, tạo thêm sự kết nối giữa gia đình và nhà trường.

    Bên cạnh những buổi đọc sách cùng phụ huynh, các kệ sách được bố trí ngay trong lớp học để học sinh có thể dễ dàng tiếp cận. Các em được lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích, cùng bạn bè đọc và chia sẻ nội dung đã khám phá.

    Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, việc khơi gợi văn hóa đọc lại được thể hiện bằng một cách làm khác. Vào những ngày cuối tuần, khuôn viên trường trở thành điểm hẹn của học sinh và phụ huynh với hoạt động cà phê sách.

    Lan tỏa văn hóa đọc trong trường học từ bậc mầm non - Ảnh 2.

    Cà phê sách cuối tuần trở thành điểm hẹn của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân vào mỗi sáng thứ 7

    ẢNH: HẢI THÙY

    Tại đây, các em có thể ăn sáng, thưởng thức đồ uống, lựa chọn và mượn sách miễn phí để đọc ngay tại trường.Không gian đọc được thiết kế theo hướng cởi mở, thoải mái, giúp học sinh có thêm lựa chọn cho thời gian cuối tuần.

    Đáng chú ý, hoạt động còn có sự tham gia của phụ huynh, khi cha mẹ cùng con đến trường, đọc sách và chia sẻ những câu chuyện từ trang sách.

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    văn hóa đọc học sinh đọc sách Sedbergh Vietnam Trường THPT Bùi Thị Xuân TP.HCM

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