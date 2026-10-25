Học sinh trường chuyên viết kịch bản, dựng sân khấu lan tỏa văn hóa đọc

Chương trình “Lan tỏa văn hóa đọc - Nơi trang sách cất lời” diễn ra chiều 24.10 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) với nhiều hoạt động sáng tạo như diễn kịch, sân khấu hóa tác phẩm văn học, vẽ tranh và thuyết trình sách. Qua đó, học sinh có cơ hội bước vào thế giới của tác phẩm, hóa thân vào nhân vật, đồng thời tự tin thể hiện cảm nhận, góc nhìn nghệ thuật của riêng mình.

Học sinh lớp 11 chuyên văn 2 (CV2) hóa thân thành các nhân vật trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài ẢNH: KHÁNH LINH

Sân khấu hóa tác phẩm văn học

Mở đầu chuỗi hoạt động là tiết mục sân khấu hóa “Dế Mèn - Bài học đường đời đầu tiên” do học sinh lớp 11CV2 thể hiện.

Phan Hà An, lớp 11CV2, tham gia xây dựng tiết mục từ khâu hậu cần, viết kịch bản đến dàn dựng sân khấu. Hà An cho biết trong quá trình chuyển thể, nhóm đã điều chỉnh một số lời thoại theo hướng sinh động, gần gũi hơn với học sinh nhưng vẫn giữ đúng tinh thần của tác phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là phần thuyết trình 10 cuốn sách yêu thích, từ tác phẩm văn học kinh điển Việt Nam đến những cuốn sách quốc tế giàu ý nghĩa.

Bùi Vũ An Mai, học sinh lớp 11CV2, đạt giải nhất của chương trình năm học trước, với phần thuyết trình về tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần ẢNH: KHÁNH LINH

Với Sống mòn của Nam Cao, Nguyễn Ngọc Như Ý, học sinh lớp 10 CV2, tập trung phân tích nhân vật Thứ - người có hoài bão nhưng dần bị những lo toan vật chất và hoàn cảnh sống níu giữ. Bi kịch của Thứ là khi nhận ra mình đang sống mòn, và việc ý thức trở thành một hình thức đau khổ.

Từ bi kịch ấy, Như Ý đặt vấn đề về nguy cơ con người dần đánh mất khát vọng và sống trong sự cam chịu. Câu hỏi “Mình có đang thực sự sống?” trở thành điểm nhấn trong phần trình bày, gợi người nghe nhìn lại cách mình đang sống và lựa chọn những giá trị để theo đuổi.

Mô hình sách gấp độc đáo được Như Ý sử dụng để minh họa cho phần thuyết trình về tác phẩm Sống mòn ẢNH: KHÁNH LINH

Để chuyển tải cách đọc của mình, nhóm Như Ý còn thiết kế mô hình sách gấp, tái hiện hành trình của nhân vật: từ những khát vọng ban đầu đến khi các lo toan cuộc sống dần lấn át, đẩy con người vào giằng co nội tâm. Hình ảnh trang giấy gần như trống ở cuối mô hình gợi cảm giác bế tắc, không thể thoát khỏi vòng lặp của cuộc đời.

Hai học sinh lớp 10 chuyên Anh 1, hóa thân thành chị em Liên - nhân vật trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam ẢNH: KHÁNH LINH

Trong khi đó, với Hai đứa trẻ của Thạch Lam, Trần Minh Gia Bảo, học sinh lớp 10 chuyên Anh 1, lựa chọn hình ảnh chuyến tàu đêm làm điểm tựa để nói về hy vọng và khát vọng đổi thay. Phần trình bày liên hệ tâm trạng chờ đợi của Liên và An với những lúc người trẻ cảm thấy mỏi mệt, cô đơn hoặc chưa rõ con đường phía trước. Tuy nhiên, theo cách diễn giải của Gia Bảo, nuôi dưỡng ước mơ thôi chưa đủ; mỗi người cần học tập, rèn luyện kỹ năng và hành động để từng bước biến mong muốn thành hiện thực.

Trần Minh Gia Bảo cùng học sinh lớp 10 chuyên Anh 1, gửi gắm thông điệp “hãy hành động để từng bước biến ước mơ thành hiện thực” ẢNH: KHÁNH LINH

Không chỉ dừng lại ở những tác phẩm quen thuộc trong chương trình học, phần giới thiệu Robot hoang dã của Trần Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 10CV2, còn gợi ra những bài học sâu sắc về sự đồng cảm và tình thương.

Theo Phương Anh, điều khiến Robot Hoang dã trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hành trình một cỗ máy học cách yêu thương, mà còn khiến ra liên tưởng đến câu chuyện Con mèo dạy hải âu bay của Luis Sepúlveda. Hai câu chuyện tưởng chừng không liên quan lại gặp nhau ở một điểm: yêu thương chưa bao giờ đòi hỏi những tâm hồn phải giống nhau, mà chỉ cần chúng đủ bao dung để chở che những điều khác biệt.

Nuôi dưỡng tình yêu sách từ trải nghiệm học đường

Theo cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chương trình thiết kế với nhiều hoạt động đa dạng, nhằm tạo điều kiện tối đa để học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ và cảm nhận của mình. “Một trong những hoạt động nổi bật là phần thuyết trình giới thiệu sách, nơi các em được tự do chọn lựa những cuốn sách yêu thích, trình bày cảm nhận và chia sẻ những bài học ý nghĩa mà mình rút ra. Điều này giúp các em phát triển kỹ năng diễn đạt, khuyến khích sự tự tin và sáng tạo”, cô Vân chia sẻ.

Ngoài ra, cô Ái Vân bày tỏ thêm việc duy trì hoạt động đọc sách có ý nghĩa trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội ngày càng chiếm nhiều thời gian của học sinh.

Cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THPT chuyển Lê Hồng Phong, phát biểu tại chương trình ẢNH: KHÁNH LINH

Cô Ái Vân cho biết thêm, nhà trường hướng đến việc tiếp tục phát triển các hoạt động khuyến khích đọc trong đó có câu lạc bộ đọc sách, góc sách thân thiện và những sân chơi để học sinh viết, sáng tạo, chia sẻ cảm nhận. Đây là những hình thức giúp việc tiếp cận sách không chỉ giới hạn trong giờ học mà có thể trở thành một phần của đời sống học đường.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh sân khấu hóa và thuyết trình sách, học sinh còn tham gia giao lưu, trò chơi về sách và nhà trường, cùng các nội dung thi vẽ tranh, viết bài và sáng tạo.



