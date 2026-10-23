TP.HCM sắp có thêm mô hình trường chất lượng cao, ngoài mô hình trường tiên tiến

Ngày 23.10, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai việc lấy ý kiến các sở, ban ngành, các cơ sở giáo dục dự thảo quyết định của UBND TP.HCM quy định tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và cơ sở thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Đây là nội dung cụ thể hóa một phần điểm b khoản 2 điều 27 luật Phát triển đô thị. Đối tượng áp dụng gồm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và tư thục thuộc những nhóm trên.

Học sinh theo học trên cơ sở tự nguyện

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ GD-ĐT, đồng thời đáp ứng các tiêu chí, điều kiện của thành phố. Mô hình này chú trọng chất lượng đội ngũ, hiệu quả quản trị, tổ chức hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục, sự phát triển toàn diện của người học và dịch vụ giáo dục.

Với trường tiên tiến, hiện đại, dự thảo nhấn mạnh mô hình quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp, phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số và hội nhập quốc tế phù hợp từng cấp học.

Việc theo học tại các cơ sở này phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và học sinh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh theo từng cấp học, bậc học. Các mô hình được phát triển tại những địa bàn bảo đảm thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Quá trình xây dựng trường phải có giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm tính ổn định của nhà trường và học sinh đang theo học.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM), trường thực hiện mô hình trường tiên tiến đang có tiết học kết nối với học sinh Trường tiểu học Dongsan (Hàn Quốc) về nội dung biến đổi khí hậu ẢNH: HẠNH TRÂN

Tiêu chí trường chất lượng cao

Dự thảo đề xuất mô hình mầm non chất lượng cao thực hiện đối với các lớp mẫu giáo, dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi, tại cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên.

Trong khi đó, mô hình mầm non tiên tiến, hiện đại cũng thực hiện ở các lớp mẫu giáo nhưng yêu cầu cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên.

Đối với tiểu học và trung học, cả trường chất lượng cao lẫn trường tiên tiến, hiện đại đều phải được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên. Ngoài điều kiện này, các trường phải đáp ứng bộ tiêu chí tương ứng tại các phụ lục được dự thảo dẫn chiếu.

Cơ sở thực hiện liên kết giáo dục phải bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với bậc học được liên kết; đáp ứng tiêu chí về giáo viên, học liệu, an toàn trường học, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm giải trình.

Trường mầm non Sơn Ca (P.An Đông, TP.HCM) đang định hướng phát triển theo mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao ẢNH: G.V

Không gắn dịch vụ tự nguyện với tuyển sinh, xếp lớp

Một nội dung đáng chú ý là việc tham gia dịch vụ giáo dục ngoài nội dung bắt buộc phải trên cơ sở tự nguyện. Nhà trường không được dùng việc tham gia dịch vụ làm điều kiện tuyển sinh, xếp lớp hoặc hưởng quyền lợi giáo dục khác.

Trước khi cung cấp dịch vụ, trường phải công khai nội dung, thời lượng, đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng cam kết, mức thu và phương thức thu theo quy định.

Nhà trường phải có cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh; phương án bảo đảm quyền lợi người học khi dịch vụ thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt. Chất lượng dịch vụ được đánh giá định kỳ, gắn với cam kết và mức độ hài lòng của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ.

Công nhận có thời hạn 5 năm

Theo quy trình đề xuất, trường xây dựng đề án có lộ trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đánh giá hằng năm. Khi đáp ứng tiêu chí, trường gửi hồ sơ đến Sở GD-ĐT thẩm định, trình UBND TP.HCM công nhận. Quyết định công nhận có giá trị 5 năm.

Dự thảo dành thời hạn 18 tháng từ khi quy định có hiệu lực để các trường đang thí điểm theo Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 27.1.2026 rà soát, đối chiếu bộ tiêu chí, làm cơ sở đề nghị thẩm định, công nhận theo quy định mới.

Năm học 2026–2027, TP.HCM có 86 trường thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, gồm 32 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 19 trường THCS và 4 trường THPT.