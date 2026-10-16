TP.HCM ra mắt đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Đội dự tuyển học sinh giỏi TP tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 có 364 học sinh ở 12 môn bao gồm: Ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật. Đây là những học sinh được chọn từ kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia được tổ chức vào ngày 23-24.9 vừa qua với sự tham gia của 4.622 thí sinh.

Những học sinh nói trên sẽ được học bồi dưỡng trong 10 tuần từ ngày 19.10 đến 19.12, theo hình thức trực tiếp tại Trường THPT Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán). Các thành viên đội dự tuyển thuộc các trường THPT ở khu vực 2, khu vực 3 sẽ lưu trú tại ký túc xá của Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM (số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Sài Gòn) trong thời gian tham gia bồi dưỡng.



Bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở sẽ bố trí xe đưa đón các thành viên đội dự tuyển di chuyển theo kế hoạch bồi dưỡng của từng môn học và kế hoạch tổ chức lễ ra quân đội tuyển chính thức, kinh phí nơi lưu trú, kinh phí ăn trưa cho các thành viên...

Đội dự tuyển học sinh giỏi TP tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 có 364 học sinh ở 12 môn ẢNH: BẢO CHÂU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh học sinh được triệu tập vào đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia là những gương mặt tiêu biểu, là niềm tự hào của bản thân học sinh, gia đình và nhà trường.



Ông Phong nhắn nhủ các em cần tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, chủ động dành thời gian tự học, tự nghiên cứu; tích cực học hỏi từ thầy cô và bạn bè, đồng thời hệ thống hóa kiến thức theo từng chủ đề để nâng cao hiệu quả học tập. Bên cạnh đó, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong mong muốn các học sinh phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ nhau trong quá trình ôn luyện. Đối với học sinh ở khu vực 2 và khu vực 3 còn gặp một số khó khăn, các em cần nỗ lực khắc phục trở ngại, giữ vững quyết tâm để đạt kết quả cao nhất. "Bằng tất cả tấm lòng, thầy chúc các em có đợt học tập, bồi dưỡng hiệu quả nhất, khi bước vào kỳ thi đoạt nhiều giải cao, vươn tầm khu vực và quốc tế", ông Phong nhắn nhủ.



Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi ôn tập, bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở và tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá trong thời gian bồi dưỡng. Căn cứ kết quả các bài kiểm tra đánh giá, Ban Chỉ đạo thi quyết định danh sách học sinh được chọn từ đội dự tuyển vào đội tuyển chính thức của TP.

Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường có học sinh trong đội dự tuyển đảm bảo và tạo điều kiện cần thiết để học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn luyện, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong trường hợp học sinh được chọn nhưng không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ quá trình bồi dưỡng do phải tham gia các hoạt động khác của nhà trường làm ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng đội dự tuyển, hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TP.HCM ẢNH: BẢO CHÂU

Theo nhận xét của cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong số 364 học sinh được chọn vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, ngoài học sinh của 4 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán), Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh), Hùng Vương (P.Thủ Dầu Một), Lê Quý Đôn (P.Phước Thắng), còn có sự xuất hiện của học sinh ở các trường THPT thường, của 3 khu vực.

Chẳng hạn, môn toán có 30 học sinh với điểm chuẩn 23,25. Trong đó có học sinh của Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận), Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), Trung Phú (xã Phú Hòa Đông)...

Môn tiếng Anh có 31 học sinh được chọn vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi quốc gia với điểm chuẩn 26,85 thì ngoài học sinh ở các trường THPT chuyên còn có học sinh của Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội)…

Với điểm chuẩn 18,25, môn ngữ văn có 31 học sinh vào đội tuyển. Trong đó có học sinh của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức), Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội), Ngô Quyền (P.Tân Mỹ), Lê Trọng Tấn (P.Tân Sơn Nhì), Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa), Mạc Đĩnh Chi (P.Bình Phú), THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo).

Môn tin học có 30 học sinh, điểm chuẩn là 20,8. Trong đó có học sinh của Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận), Trần Hưng Đạo (P.An Nhơn), Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất)...

Môn hóa học có 31 học sinh được chọn với điểm chuẩn là 13,125. Ngoài học sinh ở trường chuyên còn có học sinh Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất)...

Môn vật lý có 31 học sinh với điểm chuẩn 8,25. Trong đó có học sinh Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất)...

Môn tiếng Nhật có 30 học sinh, điểm chuẩn là 20. Trong đó có học sinh Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn), Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức), Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa)...

Môn địa lý có 30 học sinh, điểm chuẩn 15. Trong đó có học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (P.Bình Phú), Hoàng Hoa Thám (P.Gia Định), Võ Thị Sáu (P.Gia Định); Nguyễn Huệ (P.Long Bình).

Môn tiếng Pháp có 30 học sinh với điểm chuẩn 21,375. Trong đó có học sinh Trường THPT Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa)...

Môn lịch sử có 30 học sinh với điểm chuẩn 18,5. Trong đó có học sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ (P.Long Bình), Võ Thị Sáu (P.Gia Định), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất), Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Vũng Tàu, Trần Nguyên Hãn (P.Tam Thắng)…

Môn tiếng Trung có 30 học sinh và điểm chuẩn là 20,8. Trong đó có học sinh của Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới), Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), Văn Lang (P.Chợ Lớn), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Minh Phụng)...